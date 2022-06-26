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В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам - РИА Новости, 26.06.2022
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В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам
В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам - РИА Новости, 26.06.2022
В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам
Предложение разрешить служить в армии по контракту выпускникам школ вызывает сомнения, контакт надо заключать только после прохождения срочной службы, заявил... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:49
2022-06-26T10:01
общество
сергей цеков
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предложение разрешить служить в армии по контракту выпускникам школ вызывает сомнения, контакт надо заключать только после прохождения срочной службы, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Ранее к закону о воинской службе были внесены поправки, согласно которым возможность служить по контракту могут получить те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ."Я с сомнением отношусь к этому предложению. Ребята по окончании школы ещё только достигли совершеннолетия или даже ещё не совершеннолетние", - заявил Цеков.По его словам, возможность заключать контракт надо оставить, как и предусматривает действующее законодательство, для тех, кто уже отслужил срочную службу."Я убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", - сказал сенатор.
https://ria.ru/20220626/kontrakt-1798179893.html
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общество, сергей цеков
09:49 26.06.2022 (обновлено: 10:01 26.06.2022)
 
В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам

Сенатор Цеков прокомментировал идею разрешить служить по контракту выпускникам школ

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкЧлен Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предложение разрешить служить в армии по контракту выпускникам школ вызывает сомнения, контакт надо заключать только после прохождения срочной службы, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.
Ранее к закону о воинской службе были внесены поправки, согласно которым возможность служить по контракту могут получить те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ.
"Я с сомнением отношусь к этому предложению. Ребята по окончании школы ещё только достигли совершеннолетия или даже ещё не совершеннолетние", - заявил Цеков.
По его словам, возможность заключать контракт надо оставить, как и предусматривает действующее законодательство, для тех, кто уже отслужил срочную службу.
"Я убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", - сказал сенатор.
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 09:43
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту
 
ОбществоСергей Цеков
 
 
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