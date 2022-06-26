https://ria.ru/20220626/sovfed-1798180078.html

В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам

В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам - РИА Новости, 26.06.2022

В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам

Предложение разрешить служить в армии по контракту выпускникам школ вызывает сомнения, контакт надо заключать только после прохождения срочной службы, заявил... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:49

2022-06-26T09:49

2022-06-26T10:01

общество

сергей цеков

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Предложение разрешить служить в армии по контракту выпускникам школ вызывает сомнения, контакт надо заключать только после прохождения срочной службы, заявил РИА Новости сенатор Сергей Цеков.Ранее к закону о воинской службе были внесены поправки, согласно которым возможность служить по контракту могут получить те, кто получил среднее образование и поступает на военную службу, то есть выпускники школ."Я с сомнением отношусь к этому предложению. Ребята по окончании школы ещё только достигли совершеннолетия или даже ещё не совершеннолетние", - заявил Цеков.По его словам, возможность заключать контракт надо оставить, как и предусматривает действующее законодательство, для тех, кто уже отслужил срочную службу."Я убежден, что контракт надо заключать только тем, кто уже прошёл срочную службу и знает, что такое армия", - сказал сенатор.

https://ria.ru/20220626/kontrakt-1798179893.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, сергей цеков