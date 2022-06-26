https://ria.ru/20220626/snezhnoe-1798223745.html

Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному

Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному

Украинские войска 25 июня выпустили ракету "Точка-У" по населенному пункту Снежное, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:36

2022-06-26T14:36

2022-06-26T14:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784899492_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0be6ebd2287a4e97e1db6fd0b01d09fe.jpg

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска 25 июня выпустили ракету "Точка-У" по населенному пункту Снежное, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе населенного пункта Константиновка, противник произвел запуск ракеты из ОТРК "Точка-У" в направлении населенного пункта Снежное", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецкая народная республика