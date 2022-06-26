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Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному
Украинские войска 25 июня выпустили ракету "Точка-У" по населенному пункту Снежное, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:36
2022-06-26T14:36
2022-06-26T14:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска 25 июня выпустили ракету "Точка-У" по населенному пункту Снежное, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, находясь на своих позициях в районе населенного пункта Константиновка, противник произвел запуск ракеты из ОТРК "Точка-У" в направлении населенного пункта Снежное", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному
Украинские войска выпустили ракету "Точка-У" по Снежному 25 июня