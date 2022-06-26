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СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 26.06.2022
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СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса
СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 26.06.2022
СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса
Следственный Комитет России возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T19:20
2022-06-26T19:20
жкх
россия
донецк (днр)
макеевка
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следственный Комитет России возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 25-26 июня указанные украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики.Отмечается, что после обстрелов Донецка, Макеевки и Волновахского района ДНР ранены четыре человека, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городов Сватово, Северодонецк, Первомайск, Горское, Золотое-1, и населенных пунктов Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР погиб мирный житель, получили повреждения несколько жилых домов.
https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html
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жкх, россия, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины
19:20 26.06.2022
 
СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса

СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следственный Комитет России возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, 25-26 июня указанные украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики.
Отмечается, что после обстрелов Донецка, Макеевки и Волновахского района ДНР ранены четыре человека, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городов Сватово, Северодонецк, Первомайск, Горское, Золотое-1, и населенных пунктов Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР погиб мирный житель, получили повреждения несколько жилых домов.
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