СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса
СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСледственный комитет Российской Федерации в Москве
Следственный комитет Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следственный Комитет России возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, 25-26 июня указанные украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики.
Отмечается, что после обстрелов Донецка, Макеевки и Волновахского района ДНР ранены четыре человека, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры.
Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городов Сватово, Северодонецк, Первомайск, Горское, Золотое-1, и населенных пунктов Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР погиб мирный житель, получили повреждения несколько жилых домов.
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