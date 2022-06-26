https://ria.ru/20220626/sk-1798259467.html

СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса

СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса - РИА Новости, 26.06.2022

СК возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса

Следственный Комитет России возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T19:20

2022-06-26T19:20

2022-06-26T19:20

жкх

россия

донецк (днр)

макеевка

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/03/1595859956_0:172:3029:1875_1920x0_80_0_0_3a5cd946b4a80b9930a50f4a78d4f612.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Следственный Комитет России возбудил новые уголовные дела об обстрелах мирных жителей Донбасса в отношении военных 24 отдельной механизированной бригады, 25 отдельной парашютно-десантной бригады, 56 отдельной мотопехотной бригады украинских войск, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) в отношении военнослужащих 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Евгения Кураша, Сергея Поступальского, Романа Мамавко, Николая Янчего, 25 отдельной парашютно-десантной бригады ВСУ Андрея Качанова, Романа Забродского, Андрея Ткачука, Дмитрия Черниченко, Эмиля Ишкулова, Владимира Капитулы, 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ Сергея Сирченко, Дмитрия Герасименко, Вячеслава Бугайчука", - говорится в сообщении.По данным ведомства, 25-26 июня указанные украинские военнослужащие отдавали и исполняли преступные приказы о прицельных артиллерийских обстрелах из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Макеевке, Волновахском районе Донецкой Народной Республики, а также в Сватово, Северодонецке, Первомайске, Горском, Золотом-1 и населенных пунктах Рай-Александровка, Лоскутовка Луганской Народной Республики.Отмечается, что после обстрелов Донецка, Макеевки и Волновахского района ДНР ранены четыре человека, повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры.Кроме того, в результате артиллерийских обстрелов городов Сватово, Северодонецк, Первомайск, Горское, Золотое-1, и населенных пунктов Рай-Александровка, Лоскутовка ЛНР погиб мирный житель, получили повреждения несколько жилых домов.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

россия

донецк (днр)

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жкх, россия, донецк (днр), макеевка, вооруженные силы украины