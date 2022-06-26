https://ria.ru/20220626/shatunov-1798228753.html

На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек

На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек - РИА Новости, 26.06.2022

На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек

Уже более 10 тыс человек пришли попрощаться с артистом Юрием Шатуновым в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве, из-за жары поклонникам организована... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:23

2022-06-26T15:23

2022-06-26T15:23

шоубиз

юрий шатунов

общество

гбу "ритуал"

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уже более 10 тыс человек пришли попрощаться с артистом Юрием Шатуновым в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве, из-за жары поклонникам организована раздача воды, сообщается в Telegram-канале столичного ГБУ "Ритуал".Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт."На прощание с легендарным артистом Юрием Шатуновым к настоящему времени пришло более 10 тысяч человек. В связи с установившейся в Москве жарой ГБУ "Ритуал" организовало раздачу воды пришедшим поклонникам. На данный момент роздано уже более 3 тысяч бутылок. Бесплатная раздача воды продолжится до конца церемонии", - говорится в сообщении.Отмечается, что беременные женщины, дети и маломобильные граждане допускаются на церемонию вне очереди. На месте дежурят три медицинские бригады скорой помощи, готовые в любой момент оказать помощь гражданам. 94 сотрудника правоохранительных органов, в том числе Росгвардии, ГИБДД, МВД, занимаются обеспечением правопорядка."Онлайн-трансляцию церемонии прощания, организованную ГБУ "Ритуал", на 14.30 посмотрели уже более 49 тысяч человек", - дополняется в сообщении.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" он был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".

https://ria.ru/20220623/shatunov-1797604292.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий шатунов, общество, гбу "ритуал"