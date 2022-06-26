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На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек - РИА Новости, 26.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220626/shatunov-1798228753.html
На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек
На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек - РИА Новости, 26.06.2022
На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек
Уже более 10 тыс человек пришли попрощаться с артистом Юрием Шатуновым в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве, из-за жары поклонникам организована... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:23
2022-06-26T15:23
шоубиз
юрий шатунов
общество
гбу "ритуал"
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уже более 10 тыс человек пришли попрощаться с артистом Юрием Шатуновым в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве, из-за жары поклонникам организована раздача воды, сообщается в Telegram-канале столичного ГБУ "Ритуал".Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт."На прощание с легендарным артистом Юрием Шатуновым к настоящему времени пришло более 10 тысяч человек. В связи с установившейся в Москве жарой ГБУ "Ритуал" организовало раздачу воды пришедшим поклонникам. На данный момент роздано уже более 3 тысяч бутылок. Бесплатная раздача воды продолжится до конца церемонии", - говорится в сообщении.Отмечается, что беременные женщины, дети и маломобильные граждане допускаются на церемонию вне очереди. На месте дежурят три медицинские бригады скорой помощи, готовые в любой момент оказать помощь гражданам. 94 сотрудника правоохранительных органов, в том числе Росгвардии, ГИБДД, МВД, занимаются обеспечением правопорядка."Онлайн-трансляцию церемонии прощания, организованную ГБУ "Ритуал", на 14.30 посмотрели уже более 49 тысяч человек", - дополняется в сообщении.Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" он был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".
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юрий шатунов, общество, гбу "ритуал"
15:23 26.06.2022
 
На прощание с Шатуновым пришли более десяти тысяч человек

На прощание с певцом Юрием Шатуновым в Москве пришли более десяти тысяч человек

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Уже более 10 тыс человек пришли попрощаться с артистом Юрием Шатуновым в траурный зал на Троекуровском кладбище в Москве, из-за жары поклонникам организована раздача воды, сообщается в Telegram-канале столичного ГБУ "Ритуал".
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
"На прощание с легендарным артистом Юрием Шатуновым к настоящему времени пришло более 10 тысяч человек. В связи с установившейся в Москве жарой ГБУ "Ритуал" организовало раздачу воды пришедшим поклонникам. На данный момент роздано уже более 3 тысяч бутылок. Бесплатная раздача воды продолжится до конца церемонии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что беременные женщины, дети и маломобильные граждане допускаются на церемонию вне очереди. На месте дежурят три медицинские бригады скорой помощи, готовые в любой момент оказать помощь гражданам. 94 сотрудника правоохранительных органов, в том числе Росгвардии, ГИБДД, МВД, занимаются обеспечением правопорядка.
Певец Юрий Шатунов - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
23 июня, 19:05Шоубиз
"Седая ночь" и "Белые розы": вспоминаем лучшие клипы Шатунова
"Онлайн-трансляцию церемонии прощания, организованную ГБУ "Ритуал", на 14.30 посмотрели уже более 49 тысяч человек", - дополняется в сообщении.
Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау в Башкирии. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности. Солистом "Ласкового мая" он был с 1986 по 1991 год. Помимо "Белых роз" самыми популярными хитами в его исполнении являются "Розовый вечер", "Лето" и "Седая ночь".
 
ШоубизЮрий ШатуновОбществоГБУ "Ритуал"
 
 
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