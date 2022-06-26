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На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022
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На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым
На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022
На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым
Сотни людей пришли утром в воскресенье проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА новости. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:11
2022-06-26T10:22
кумертау
республика башкортостан
оренбург
ласковый май
юрий шатунов
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотни людей пришли утром в воскресенье проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА новости.Огромная очередь выстроилась на вход на Троекуровском кладбище. Множество поклонников пришли с букетами белых роз, люди плачут.Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май" Шатунова в конце 80-х годов.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности, в дальнейшем – одним из основателей "Ласкового мая".
https://ria.ru/20220623/malakhov-1797656048.html
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кумертау
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кумертау, республика башкортостан, оренбург, ласковый май, юрий шатунов
10:11 26.06.2022 (обновлено: 10:22 26.06.2022)
 
На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым

Сотни людей пришли проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотни людей пришли утром в воскресенье проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА новости.
Огромная очередь выстроилась на вход на Троекуровском кладбище. Множество поклонников пришли с букетами белых роз, люди плачут.
Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май" Шатунова в конце 80-х годов.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Телеведущий Андрей Малахов в парке Яхрома - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
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Малахов показал последнюю переписку с Шатуновым
Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности, в дальнейшем – одним из основателей "Ласкового мая".
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КумертауРеспублика БашкортостанОренбургЛасковый майЮрий Шатунов
 
 
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