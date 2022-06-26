https://ria.ru/20220626/shatunov-1798182271.html

На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым

На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым - РИА Новости, 26.06.2022

На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым

Сотни людей пришли утром в воскресенье проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА новости. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:11

2022-06-26T10:11

2022-06-26T10:22

кумертау

республика башкортостан

оренбург

ласковый май

юрий шатунов

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотни людей пришли утром в воскресенье проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА новости.Огромная очередь выстроилась на вход на Троекуровском кладбище. Множество поклонников пришли с букетами белых роз, люди плачут.Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май" Шатунова в конце 80-х годов.Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности, в дальнейшем – одним из основателей "Ласкового мая".

https://ria.ru/20220623/malakhov-1797656048.html

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

кумертау

республика башкортостан

оренбург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

кумертау, республика башкортостан, оренбург, ласковый май, юрий шатунов