10:11 26.06.2022 (обновлено: 10:22 26.06.2022)
На Троекуровском кладбище сотни людей прощаются с Юрием Шатуновым
Сотни людей пришли проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЛюди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
Люди пришли на Троекуровское кладбище в Москве проститься с певцом Юрием Шатуновым
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотни людей пришли утром в воскресенье проститься с певцом Юрием Шатуновым на Троекуровское кладбище в Москве, передаёт корреспондент РИА новости.
Огромная очередь выстроилась на вход на Троекуровском кладбище. Множество поклонников пришли с букетами белых роз, люди плачут.
Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май" Шатунова в конце 80-х годов.
Шатунов скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
23 июня, 17:52ШоубизМалахов показал последнюю переписку с Шатуновым
Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год. Он родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР (ныне Республика Башкортостан). Когда Шатунову было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности, в дальнейшем – одним из основателей "Ласкового мая".