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Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220626/shatunov-1798176224.html
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2022
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция
В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Певец умер в ночь на 23 июня на... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:01
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юрий шатунов
ласковый май
троекуровское кладбище
шоубиз
москва
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В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
москва
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LIVE: Церемония прощания с Юрием Шатуновым
LIVE: Церемония прощания с Юрием Шатуновым
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юрий шатунов, видео, ласковый май, троекуровское кладбище, москва
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция
В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
2022-06-26T10:01
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10:01 26.06.2022
 

Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.

Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
 
ШоубизЮрий ШатуновЛасковый майТроекуровское кладбищеМосква
 
 
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