https://ria.ru/20220626/shatunov-1798176224.html
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2022
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция
В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Певец умер в ночь на 23 июня на... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:01
2022-06-26T10:01
2022-06-26T10:01
юрий шатунов
ласковый май
троекуровское кладбище
шоубиз
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798175938_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9124ee4f5206aed72320542044aabea6.jpg
В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798175938_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_403a8fad9de19fdb98c37038718fd370.jpg
LIVE: Церемония прощания с Юрием Шатуновым
LIVE: Церемония прощания с Юрием Шатуновым
2022-06-26T10:01
true
PT265M28S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юрий шатунов, видео, ласковый май, троекуровское кладбище, москва
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция
В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
2022-06-26T10:01
true
PT265M28S
Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция
В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.
Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.
Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.