https://ria.ru/20220626/shatunov-1798176224.html

Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция

Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция - РИА Новости, 26.06.2022

Церемония прощания с Юрием Шатуновым. Прямая трансляция

В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Певец умер в ночь на 23 июня на... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:01

2022-06-26T10:01

2022-06-26T10:01

юрий шатунов

ласковый май

троекуровское кладбище

шоубиз

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1a/1798175938_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_9124ee4f5206aed72320542044aabea6.jpg

В Москве проходит церемония прощания с солистом группы "Ласковый май" Юрием Шатуновым. Его похоронят на Троекуровском кладбище.Певец умер в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Церемония прощания с Юрием Шатуновым LIVE: Церемония прощания с Юрием Шатуновым 2022-06-26T10:01 true PT265M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий шатунов, видео, ласковый май, троекуровское кладбище, москва