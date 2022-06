https://ria.ru/20220626/pytki-1797805201.html

Международный день в поддержку жертв пыток

26.06.2022

Международный день в поддержку жертв пыток

Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) отмечается 26 июня.

2022-06-26T00:37

2022-06-26T00:37

2022-06-26T00:37

международный день в поддержку жертв пыток

Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) отмечается 26 июня.Памятная дата была провозглашена в 1997 году Генеральной Ассамблей ООН по рекомендации Экономического и Социального Совета.В этот день в 1987 году вступила в силу Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (принята Генассамблеей ООН 10 декабря 1984 года). Цель международного дня в поддержку жертв пыток – искоренение пыток и обеспечение эффективного функционирования Конвенции против пыток.Согласно Конвенции, "пытка" означает любое действие, которым какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или признания, наказать его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в совершении которого оно подозревается, а также запугать или принудить его или третье лицо, или по любой причине дискриминационного характера, когда такая боль или страдание причиняются государственным должностным лицом или иным лицом в официальном качестве, или по их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. В это определение не включаются боль или страдания, которые возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от этих санкций или вызываются ими случайно.Пытки являются преступлением согласно принципам международного права. Во всех соответствующих документах пытки строго запрещены и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Этот запрет носит обязательный характер для всех членов международного сообщества независимо от того, ратифицировало ли государство международные договоры, прямо запрещающие практику пыток.Нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы борьбы с пытками в мире, включает целый ряд международных документов.В 1948 году во Всеобщей декларации прав человека, принятой Генассамблеей ООН, международное сообщество осудило пытки и другие жестокие или унижающие достоинство виды обращения и наказания. В 1955 году последовали Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. В 1975 году Генассамблея ООН приняла Декларацию о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а в 1979 году – Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка. Также ООН были приняты Конвенция против пыток (1984), Основные принципы обращения с заключенными (1990), Принципы эффективного расследования и документирования пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Стамбульский протокол, 1999) и другие документы. Во всем мире люди, пережившие пытки, испытывают их длительные последствия. Конвенцией против пыток предусматривается, что жертвы пыток имеют право на справедливую и адекватную компенсацию, включая средства для полной реабилитации. Фонд добровольных взносов ООН для жертв пыток, основанный в 1981 году, помогает таким людям и членам их семей вернуться к нормальной жизни, предоставляет им возможности правовой защиты, направляет средства организациям гражданского общества, которые оказывают правовые, социальные, психологические, медицинские и другие услуги по всему миру. С 1981 года Фонд выделил более 180 миллионов долларов в виде предоставления субсидий более 630 организациям во всем мире. Контроль за выполнением государствами-участниками Конвенции против пыток осуществляет Комитет против пыток, который состоит из 10 независимых экспертов. Подкомитет по предупреждению пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания начал работу в феврале 2007 года и стал новым видом договорного органа в системе ООН по правам человека. Он обладает превентивным мандатом, основанным на инновационном подходе по предупреждению пыток и ненадлежащего обращения. В 1985 году резолюцией 1985/33 Комиссия ООН по правам человека постановила назначать Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания. Его мандат охватывает все страны, независимо от ратификации ими конвенции против пыток.С 1 ноября 2016 года Специальным докладчиком является профессор Нильс Мельцер (Швейцария). В марте 2020 года его мандат был продлен на три года. Согласно докладу Мельцера (июль, 2021) подавляющее большинство лиц, ответственных за пытки и жестокое обращение, совершаемых по их подстрекательству, с их ведома или молчаливого согласия, не привлекаются к ответственности. Многие национальные правовые системы не гарантируют наказания виновных, а некоторые юрисдикции даже препятствуют этому.В последнем докладе (декабрь, 2021) Мельцер указал, что 90% индивидуальных сообщений и 85% запросов на посещение стран не получает ответа либо он неудовлетворительный. Этот тренд неизменен со времени учреждения мандата спецдокладчика в 1985 году. Согласно докладу Комитета ООН против пыток, с 1989 года по апрель 2021 года он зарегистрировал 1068 жалоб в отношении 42 стран-участниц. Из этого числа рассмотрение 334 жалоб было прекращено и 117 жалоб были признаны неприемлемыми. Комитет принял окончательные решения по существу по 398 жалобам, в 158 из них он обнаружил нарушения Конвенции, 219 жалоб находились на рассмотрении.В Международный день в поддержку жертв пыток традиционно проводятся различные мероприятия – конференции, семинары, митинги.Материал подготовлен на основе информации открытых источников

2022

