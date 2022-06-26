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Пушков выступил с предупреждением для Германии - РИА Новости, 26.06.2022
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Пушков выступил с предупреждением для Германии
Пушков выступил с предупреждением для Германии - РИА Новости, 26.06.2022
Пушков выступил с предупреждением для Германии
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T01:10
2022-06-26T01:10
в мире
германия
россия
европа
турция
газпром
siemens
северный поток
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране.Как ранее заявил Мюллер, немецкие потребители могут столкнуться с тройным ростом цен на газ в ближайшие месяцы из-за сокращения поставок российского газа в Европу."В Германии упорно добивались сокращения "зависимости" от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, - разрушение германской экономики", - написал Пушков в своем Telegram-канале."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было.
https://ria.ru/20220625/turbiny-1798025506.html
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в мире, германия, россия, европа, турция, газпром, siemens, северный поток, турецкий поток
01:10 26.06.2022
 
Пушков выступил с предупреждением для Германии

Сенатор Пушков: цены на газ в Германии растут из-за ее планов отказаться от газа из России

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция "Портовая" газопровода "Северный поток"
Компрессорная станция Портовая газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Компрессорная станция "Портовая" газопровода "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране.
Как ранее заявил Мюллер, немецкие потребители могут столкнуться с тройным ростом цен на газ в ближайшие месяцы из-за сокращения поставок российского газа в Европу.
Газопровод Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
Вчера, 00:52
Посол России прокомментировал вопрос поставок турбин для "Северного потока"
Германии упорно добивались сокращения "зависимости" от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, - разрушение германской экономики", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
"Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.
Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.
Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было.
Кабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 24.06.2022
24 июня, 11:40
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В миреГерманияРоссияЕвропаТурцияГазпромSiemensСеверный потокТурецкий поток
 
 
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