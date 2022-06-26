https://ria.ru/20220626/pushkov-1798161309.html

Пушков выступил с предупреждением для Германии

Пушков выступил с предупреждением для Германии - РИА Новости, 26.06.2022

Пушков выступил с предупреждением для Германии

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T01:10

2022-06-26T01:10

2022-06-26T01:10

в мире

германия

россия

европа

турция

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявления главы Федерального сетевого агентства Германии Клауса Мюллера о риске роста цен на газ в стране.Как ранее заявил Мюллер, немецкие потребители могут столкнуться с тройным ростом цен на газ в ближайшие месяцы из-за сокращения поставок российского газа в Европу."В Германии упорно добивались сокращения "зависимости" от российского газа. То, что сейчас немцы получили, это цена сокращения поставок и относительной независимости. Цена полной независимости, как утверждают сами немецкие предприниматели и эксперты, - разрушение германской экономики", - написал Пушков в своем Telegram-канале."Газпром" 14 июня сообщил, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.Кроме того, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку" (газ по нему подается в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы), поскольку магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании.Западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации на Украине. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо. В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было.

https://ria.ru/20220625/turbiny-1798025506.html

https://ria.ru/20220624/natsionalizatsiya-1797782734.html

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россия

европа

турция

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в мире, германия, россия, европа, турция, газпром, siemens, северный поток, турецкий поток