https://ria.ru/20220626/pokhorony-1798211502.html

Похороны Шатунова запланированы на вторник

Похороны Шатунова запланированы на вторник - РИА Новости, 26.06.2022

Похороны Шатунова запланированы на вторник

Похороны певца Юрия Шатунова запланированы на вторник на Троекуровском кладбище в Москве, церемония будет закрытой, сообщил РИА Новости представитель певца... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:02

2022-06-26T13:02

2022-06-26T13:02

шоубиз

юрий шатунов

ласковый май

общество

москва

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Похороны певца Юрия Шатунова запланированы на вторник на Троекуровском кладбище в Москве, церемония будет закрытой, сообщил РИА Новости представитель певца Аркадий Кудряшов.Церемония прощания с артистом началась в воскресенье в 10.00 на Троекуровском кладбище. Почтить память Шатунова пришли сотни людей, многие - с букетами белых роз. Траурный зал усыпан белыми розами, врачи скорой помощи дежурят на церемонии. Песня "Белые розы" была одним из хитов солиста группы "Ласковый май" Шатунова в конце 80-х годов."Когда будут похороны, это не имеет значения. Мы не допустим никого. Вплоть до того, что мы будем его в три часа ночи хоронить, допустим… Как он будет похоронен, мы выложим фото, в планах вторник", - сказал Кудряшов.Он отметил, что прощание близких с Шатуновым состоится в понедельник. "Семья приедет прощаться завтра, когда - никто не знает, у нас зал (траурный) в аренде на целый день", - добавил представитель певца.Шатунов - советский и российский певец, солист группы "Ласковый май" с 1986 по 1991 год, среди его самых популярных хитов - "Белые розы" и "Седая ночь". Певец скончался в ночь на 23 июня на 49-м году жизни. Причиной смерти стал обширный инфаркт.Шатунов родился 6 сентября 1973 года в городе Кумертау Башкирской АССР. Когда ему было 11 лет, его мать умерла. После смерти матери занимался бродяжничеством, затем был переведен в школу-интернат в город Оренбург, где познакомился с Сергеем Кузнецовым – руководителем кружка художественной самодеятельности.

https://ria.ru/20220624/shatunov-1797903894.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

юрий шатунов, ласковый май, общество, москва