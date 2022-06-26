https://ria.ru/20220626/pogoda-1798180814.html

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 26.06.2022

Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Малооблачная погода, без осадков и до плюс 30-32 градусов ожидают москвичей в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:56

2022-06-26T09:56

2022-06-26T09:56

погода

московская область (подмосковье)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738364977_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_166b23b73404fc1aceca8c819c8acf6b.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Малооблачная погода, без осадков и до плюс 30-32 градусов ожидают москвичей в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня синоптическая ситуация в центральной России будет обусловлена юго-восточной периферией антициклона скандинавского происхождения, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет малооблачная и жаркая погода, с температурным фоном на девять градусов выше многолетней климатической нормы."В Москве малооблачно, на языке авиационных метеорологов погода называется "миллион на миллион", осадки исключены. Температура воздуха плюс 30-32 градусов, в Подмосковье плюс 28-33 градусов", - рассказал Тишковец.Кроме того, он отметил, что ветер сегодня будет северный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.Также Тишковец добавил, что погода сегодня будет аномально жаркой, но до рекорда 2010 года столбики термометров не поднимутся. В 2010 году в этот день температура составила плюс 33,6 градусов."Хотелось бы добавить, что такого тридцатиградусного тепла у нас не было с августа прошлого года", - уточнил синоптик.

https://ria.ru/20220624/leto-1797875492.html

московская область (подмосковье)

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, московская область (подмосковье), москва