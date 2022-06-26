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Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 26.06.2022
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Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 26.06.2022
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"
Малооблачная погода, без осадков и до плюс 30-32 градусов ожидают москвичей в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:56
2022-06-26T09:56
погода
московская область (подмосковье)
москва
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Малооблачная погода, без осадков и до плюс 30-32 градусов ожидают москвичей в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По словам синоптика, сегодня синоптическая ситуация в центральной России будет обусловлена&nbsp; юго-восточной периферией антициклона скандинавского происхождения, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет малооблачная и жаркая погода, с температурным фоном на девять градусов выше многолетней климатической нормы."В Москве малооблачно, на языке авиационных метеорологов погода называется "миллион на миллион", осадки исключены. Температура воздуха плюс 30-32 градусов, в Подмосковье плюс 28-33 градусов", - рассказал Тишковец.Кроме того, он отметил, что ветер сегодня будет северный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.Также Тишковец добавил, что погода сегодня будет аномально жаркой, но до рекорда 2010 года столбики термометров не поднимутся. В 2010 году в этот день температура составила плюс 33,6 градусов."Хотелось бы добавить, что такого тридцатиградусного тепла у нас не было с августа прошлого года", - уточнил синоптик.
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погода, московская область (подмосковье), москва
09:56 26.06.2022
 
Москвичам пообещали погоду "миллион на миллион"

Синоптик Тишковец пообещал москвичам малооблачную погоду и до плюс 32 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девушки в жаркую погоду на Воробьёвской набережной. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Малооблачная погода, без осадков и до плюс 30-32 градусов ожидают москвичей в воскресенье, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, сегодня синоптическая ситуация в центральной России будет обусловлена  юго-восточной периферией антициклона скандинавского происхождения, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет малооблачная и жаркая погода, с температурным фоном на девять градусов выше многолетней климатической нормы.
Москве малооблачно, на языке авиационных метеорологов погода называется "миллион на миллион", осадки исключены. Температура воздуха плюс 30-32 градусов, в Подмосковье плюс 28-33 градусов", - рассказал Тишковец.
Кроме того, он отметил, что ветер сегодня будет северный, 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 750 миллиметров ртутного столба.
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Также Тишковец добавил, что погода сегодня будет аномально жаркой, но до рекорда 2010 года столбики термометров не поднимутся. В 2010 году в этот день температура составила плюс 33,6 градусов.
"Хотелось бы добавить, что такого тридцатиградусного тепла у нас не было с августа прошлого года", - уточнил синоптик.
 
ПогодаМосковская область (Подмосковье)Москва
 
 
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