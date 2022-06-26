https://ria.ru/20220626/podtopleniya-1798277746.html

В Симферопольском районе ввели режим ЧС

В Симферопольском районе ввели режим ЧС - РИА Новости, 26.06.2022

В Симферопольском районе ввели режим ЧС

Режим ЧС введен на территории Симферопольского района из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб из-за сильных ливней, сообщил в своем... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T22:24

2022-06-26T22:24

2022-06-26T23:02

происшествия

константиновка

симферополь

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Симферопольского района из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб из-за сильных ливней, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Денис Кратюк."На территории Симферопольского района введён режим ЧС", - говорится в сообщении.Он отметил, что подтопление частных домовладений произошло на территориях Добровского, Мазанского, Перовского, Трудовского сельских поселений. На территории Перовского сельского поселения в селе Украинка произошёл порыв насыпной дамбы пруда, также разрушена дамба на Грушевом озере в селе Константиновка.Количество выпавших осадков за сутки составило до 124 мм, что существенно превышает месячную норму.

https://ria.ru/20220626/most-1798274622.html

константиновка

симферополь

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, константиновка, симферополь, республика крым