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В Симферопольском районе ввели режим ЧС - РИА Новости, 26.06.2022
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В Симферопольском районе ввели режим ЧС
В Симферопольском районе ввели режим ЧС - РИА Новости, 26.06.2022
В Симферопольском районе ввели режим ЧС
Режим ЧС введен на территории Симферопольского района из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб из-за сильных ливней, сообщил в своем... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T22:24
2022-06-26T23:02
происшествия
константиновка
симферополь
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Симферопольского района из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб из-за сильных ливней, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Денис Кратюк."На территории Симферопольского района введён режим ЧС", - говорится в сообщении.Он отметил, что подтопление частных домовладений произошло на территориях Добровского, Мазанского, Перовского, Трудовского сельских поселений. На территории Перовского сельского поселения в селе Украинка произошёл порыв насыпной дамбы пруда, также разрушена дамба на Грушевом озере в селе Константиновка.Количество выпавших осадков за сутки составило до 124 мм, что существенно превышает месячную норму.
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происшествия, константиновка, симферополь, республика крым
22:24 26.06.2022 (обновлено: 23:02 26.06.2022)
 
В Симферопольском районе ввели режим ЧС

В Симферопольском районе ввели режим ЧС из-за подтоплений в результате обильных осадков

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМужчина в Международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского
Мужчина в Международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Мужчина в Международном аэропорту Симферополь имени И. К. Айвазовского. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июн - РИА Новости. Режим ЧС введен на территории Симферопольского района из-за подтоплений нескольких сельских поселений и разрушений дамб из-за сильных ливней, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации района Денис Кратюк.
"На территории Симферопольского района введён режим ЧС", - говорится в сообщении.
Он отметил, что подтопление частных домовладений произошло на территориях Добровского, Мазанского, Перовского, Трудовского сельских поселений. На территории Перовского сельского поселения в селе Украинка произошёл порыв насыпной дамбы пруда, также разрушена дамба на Грушевом озере в селе Константиновка.
Количество выпавших осадков за сутки составило до 124 мм, что существенно превышает месячную норму.
Город Симферополь - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
21:38
В центре Симферополя обрушилась часть моста
 
ПроисшествияКонстантиновкаСимферопольРеспублика Крым
 
 
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