https://ria.ru/20220626/obstrel-1798236534.html

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:12

2022-06-26T16:12

2022-06-26T16:13

донецкая народная республика

горловка

украина

донбасс

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 15.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220626/rszo-1798168006.html

донецкая народная республика

горловка

украина

донбасс

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донецкая народная республика, горловка, украина, донбасс, вооруженные силы украины