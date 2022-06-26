https://ria.ru/20220626/obstrel-1798236534.html
Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:12
2022-06-26T16:12
2022-06-26T16:13
донецкая народная республика
горловка
украина
донбасс
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра и восемь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.50 (совпадает с мск) - населенный пункт Нелеповка - населенный пункт Горловка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра; 15.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Новоселовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 15.19 (совпадает с мск) - населенный пункт Керамик - населенный пункт Новобахмутовка: выпущено четыре снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220626/rszo-1798168006.html
донецкая народная республика
горловка
украина
донбасс
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донецкая народная республика, горловка, украина, донбасс, вооруженные силы украины
16:12 26.06.2022 (обновлено: 16:13 26.06.2022)
Украинские войска обстреляли Новоселовку, Новобахмутовку и Горловку в ДНР
В ДНР сообщили об обстреле Новоселовки, Новобахмутовки и Горловки со стороны ВСУ