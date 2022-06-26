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МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии - РИА Новости, 26.06.2022
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МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии
МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии - РИА Новости, 26.06.2022
МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии
Решение Евросовета о предоставлении Молдавии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является историческим достижением и началом пути к полной интеграции... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:41
2022-06-26T17:41
в мире
дмитрий медведев
молдавия
евросоюз
брюссель
румыния
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Решение Евросовета о предоставлении Молдавии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является историческим достижением и началом пути к полной интеграции официального Кишинева в ЕС, заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на этот счет разочаровывает, заявил в воскресенье МИД Румынии.В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
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в мире, дмитрий медведев, молдавия, евросоюз, брюссель, румыния
17:41 26.06.2022
 
МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии

МИД Румынии раскритиковал слова Медведева о перспективах вхождения Молдавии в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Решение Евросовета о предоставлении Молдавии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является историческим достижением и началом пути к полной интеграции официального Кишинева в ЕС, заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на этот счет разочаровывает, заявил в воскресенье МИД Румынии.
В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии".
"Подобная реакция, помимо высокой степени разочарования, свидетельствует об одном: решение Евросовета о предоставлении Молдавии статуса кандидата является правильным и представляет собой поистине историческое достижение, подтверждение европейского устремления и пути Молдавии", - отмечается в сообщении МИД Румынии.
Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.06.2022
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Около миллиона жителей Молдавии получили гражданство Румынии
 
В миреДмитрий МедведевМолдавияЕвросоюзБрюссельРумыния
 
 
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