https://ria.ru/20220626/moldaviya-1798248978.html

МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии

МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии - РИА Новости, 26.06.2022

МИД Румынии критикует слова Медведева о статусе кандидата в ЕС для Молдавии

Решение Евросовета о предоставлении Молдавии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является историческим достижением и началом пути к полной интеграции... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:41

2022-06-26T17:41

2022-06-26T17:41

в мире

дмитрий медведев

молдавия

евросоюз

брюссель

румыния

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КИШИНЕВ, 26 июн - РИА Новости. Решение Евросовета о предоставлении Молдавии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС является историческим достижением и началом пути к полной интеграции официального Кишинева в ЕС, заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на этот счет разочаровывает, заявил в воскресенье МИД Румынии.В субботу зампред Совбеза России Дмитрий Медведев разместил в своем Telegram-канале пост, в котором высказал мнение, что считает вероятным не прямое членство Молдавии в Евросоюзе, а через создание "новой Великой Румынии". Он отметил, что "румынские политики давно водят политические хороводы вокруг Молдавии".Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе ранее одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз.Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.

https://ria.ru/20220608/moldaviya-1793901731.html

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брюссель

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в мире, дмитрий медведев, молдавия, евросоюз, брюссель, румыния