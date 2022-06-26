20:58 26.06.2022 (обновлено: 21:36 26.06.2022)
Матвиенко: Запад не был заинтересован в переговорах России с Украиной
Матвиенко: Запад не был заинтересован в переговорах России с Украиной
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Запад изначально не был заинтересован в переговорах России и Украины, хотя в его силах было усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Если бы Запад захотел, он усадил бы Украину за стол переговоров и заставил бы их достичь мирных соглашений. Но у них были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно", - сказала она в эфире белорусского телеканала СТВ.
По ее словам, переговоры могли бы возобновиться, и Киев пошёл бы на них с разрешения Запада.
"Но видите - не разрешают. Не велят, велят воевать. Все понимают, что Зеленский - это марионетка в руках США. Зеленский ради того, чтобы сохранить жизни своих граждан, должен был садиться за стол переговоров с России и находить взаимоприемлемое решение с учётом уже сложившихся реалий", - заявила Матвиенко.
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