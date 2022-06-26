https://ria.ru/20220626/matvienko-1798271170.html

Матвиенко: Запад не был заинтересован в переговорах России с Украиной

Матвиенко: Запад не был заинтересован в переговорах России с Украиной - РИА Новости, 26.06.2022

Матвиенко: Запад не был заинтересован в переговорах России с Украиной

Запад изначально не был заинтересован в переговорах России и Украины, хотя в его силах было усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, заявила спикер... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:58

2022-06-26T20:58

2022-06-26T21:36

валентина матвиенко

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Запад изначально не был заинтересован в переговорах России и Украины, хотя в его силах было усадить Владимира Зеленского за стол переговоров, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Если бы Запад захотел, он усадил бы Украину за стол переговоров и заставил бы их достичь мирных соглашений. Но у них были совершенно другие цели, другие задачи, и сегодня это уже всем очевидно", - сказала она в эфире белорусского телеканала СТВ.По ее словам, переговоры могли бы возобновиться, и Киев пошёл бы на них с разрешения Запада."Но видите - не разрешают. Не велят, велят воевать. Все понимают, что Зеленский - это марионетка в руках США. Зеленский ради того, чтобы сохранить жизни своих граждан, должен был садиться за стол переговоров с России и находить взаимоприемлемое решение с учётом уже сложившихся реалий", - заявила Матвиенко.

https://ria.ru/20220626/forum-1798271255.html

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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валентина матвиенко, украина, в мире, россия, киев