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Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:11
2022-06-26T17:11
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
17:11 26.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили четыре снаряда по Луганскому

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрелов в поселке Луганское Донецкой области
Последствия обстрелов в поселке Луганское Донецкой области - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрелов в поселке Луганское Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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