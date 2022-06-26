https://ria.ru/20220626/luganskoe-1798244972.html

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:11

2022-06-26T17:11

2022-06-26T17:11

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148995/53/1489955346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f8d2952f3acd4d28af50c76bb303ed.jpg

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html

украина

донецкая народная республика

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс