https://ria.ru/20220626/luganskoe-1798244972.html
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T17:11
2022-06-26T17:11
2022-06-26T17:11
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148995/53/1489955346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_70f8d2952f3acd4d28af50c76bb303ed.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Луганское, выпустив четыре снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Луганское: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220625/nato-1798157186.html
украина
донецкая народная республика
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148995/53/1489955346_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_90893b6211d18c807caa735fb191e309.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, донбасс
Украинские войска обстреляли Луганское в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили четыре снаряда по Луганскому