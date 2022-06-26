https://ria.ru/20220626/lisichansk-1798255761.html

Народная милиция ЛНР заняла село Боровское в пригороде Лисичанска

Народная милиция ЛНР заняла село Боровское в пригороде Лисичанска - РИА Новости, 26.06.2022

Народная милиция ЛНР заняла село Боровское в пригороде Лисичанска

Военные ЛНР при поддержке российских спецназовцев заняли село Боровское в пригороде Лисичанска, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T18:42

2022-06-26T18:42

2022-06-26T19:24

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Военные ЛНР при поддержке российских спецназовцев заняли село Боровское в пригороде Лисичанска, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции республики Иван Филипоненко."Нашими подразделениями при поддержке чеченского спецназа "Ахмат" занято село Боровское, за которое долгое время шли ожесточенные бои", - сказал Филипоненко, добавив, что сейчас населенный пункт находится под контролем союзных войск.Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что "свободные от националистического гнета жители села Боровское... могут вздохнуть полной грудью". Он добавил, что бойцы считают моральным долгом всячески помогать местному населению, для каждого из них это долгожданный момент, когда настоящее зло, наконец, отступило."Теперь их жизням ничего не угрожает. Освобождённые от бандеровской хунты жители снова могут наслаждаться повседневной жизнью без страха", - написал Кадыров.Глава Чечни подчеркнул, что Донбасс делает уверенные шаги на пути к миру и процветанию."Благодаря освободительной армии России и самоотверженным воинам Луганской и Донецкой Народных Республик национализм стремительно покидает братские земли. Несомненно, труд наших бойцов заслуживает всех похвал", - отметил Кадыров.

https://ria.ru/20220620/ukraina-1796577961.html

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в мире, днр, украина