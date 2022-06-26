https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798218464.html

При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 26.06.2022

При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина

При обстреле города Кременная в ЛНР украинскими войсками погибла женщина, двое мирных жителей ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T13:55

2022-06-26T13:55

2022-06-26T13:55

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774245657_0:126:3192:1922_1920x0_80_0_0_aac277de00a813ff2b075859bd6142fd.jpg

ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. При обстреле города Кременная в ЛНР украинскими войсками погибла женщина, двое мирных жителей ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела города Кременная погибла женщина 1982 года рождения, двое мирных жителей получили ранения", - сообщило журналистам представительство ЛНР в СЦКК.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20220626/tsentry-1798208199.html

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика