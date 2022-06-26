https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798218464.html
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 26.06.2022
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина
При обстреле города Кременная в ЛНР украинскими войсками погибла женщина, двое мирных жителей ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T13:55
2022-06-26T13:55
2022-06-26T13:55
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. При обстреле города Кременная в ЛНР украинскими войсками погибла женщина, двое мирных жителей ранены, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."В результате минометного обстрела города Кременная погибла женщина 1982 года рождения, двое мирных жителей получили ранения", - сообщило журналистам представительство ЛНР в СЦКК.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Вокруг Кременной растут пойменные леса естественного и искусственного происхождения, потому город часто называют "легкими Донбасса". Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля, в ходе российской военной операции по демилитаризации Украины, город перешел под контроль ЛНР. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20220626/tsentry-1798208199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика
При обстреле Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина
Во время минометного обстрела Кременной в ЛНР со стороны ВСУ погибла женщина