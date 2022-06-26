https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798195843.html

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР

Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской народной республике, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T11:03

2022-06-26T11:03

2022-06-26T11:03

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

лнр

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской народной республике, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 миллиметров (12 мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220626/donbass-1798181790.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, вооруженные силы украины, лнр