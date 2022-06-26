https://ria.ru/20220626/kremennaya-1798195843.html
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской народной республике, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T11:03
2022-06-26T11:03
2022-06-26T11:03
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
лнр
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенный пункт Кременная в Луганской народной республике, выпустив 12 мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 08.00 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Приволье по населенному пункту Кременная с применением минометов 120 миллиметров (12 мин)", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, лнр
Украинские войска обстреляли Кременную в ЛНР
Украинские войска выпустили 12 мин калибра 120 миллиметров по Кременной в ЛНР