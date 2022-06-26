Рейтинг@Mail.ru
Британцев возмутил новый кредит Украине - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220626/kredit-1798169817.html
Британцев возмутил новый кредит Украине
Британцев возмутил новый кредит Украине - РИА Новости, 26.06.2022
Британцев возмутил новый кредит Украине
Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:36
2022-06-26T16:10
в мире
борис джонсон
украина
великобритания
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738452802_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_ecfdae8efacbd82acd0395e1ecc205fa.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка.О соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Хватит воровать деньги у налогоплательщиков, они не идут украинскому народу, они идут в задние карманы богачей", — написал пользователь J one."Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!" — возмутился Aussielass."Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", — заметил change watch."Мы платим самые высокие налоги со времен Второй мировой войны, а Джонсон разбрасывается нашими деньгами, как конфетти", — выразил неудовольствие CHiPs."Борис, проснись. У нас свои проблемы. Мы не денежная яма для поддержки Украины. Где помощь ЕС?" — отметил Vital sign."Борис обанкротит Великобританию", — добавил tickarue.Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
https://ria.ru/20220617/kredit-1796113529.html
https://ria.ru/20220621/ukraina-1797171712.html
украина
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738452802_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_663456cee4a5df85fc52fa3c674ee619.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, борис джонсон, украина, великобритания, евросоюз
06:36 26.06.2022 (обновлено: 16:10 26.06.2022)
 
Британцев возмутил новый кредит Украине

Читатели Express раскритиковали решение Лондона предоставить Украине новый кредит

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг Великобритании
Флаг Великобритании - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Флаг Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка.
О соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Флаги Канады - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
17 июня, 14:26
Глава Минфина Украины сообщил о предоставлении Канадой денежного кредита
"Хватит воровать деньги у налогоплательщиков, они не идут украинскому народу, они идут в задние карманы богачей", — написал пользователь J one.
"Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!" — возмутился Aussielass.
"Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", — заметил change watch.
"Мы платим самые высокие налоги со времен Второй мировой войны, а Джонсон разбрасывается нашими деньгами, как конфетти", — выразил неудовольствие CHiPs.
"Борис, проснись. У нас свои проблемы. Мы не денежная яма для поддержки Украины. Где помощь ЕС?" — отметил Vital sign.
"Борис обанкротит Великобританию", — добавил tickarue.
Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
21 июня, 22:11
USAID: расходы Украины составляют пять-шесть миллиардов долларов в месяц
 
В миреБорис ДжонсонУкраинаВеликобританияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала