https://ria.ru/20220626/kredit-1798169817.html

Британцев возмутил новый кредит Украине

Британцев возмутил новый кредит Украине - РИА Новости, 26.06.2022

Британцев возмутил новый кредит Украине

Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T06:36

2022-06-26T06:36

2022-06-26T16:10

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борис джонсон

украина

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка.О соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Хватит воровать деньги у налогоплательщиков, они не идут украинскому народу, они идут в задние карманы богачей", — написал пользователь J one."Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!" — возмутился Aussielass."Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", — заметил change watch."Мы платим самые высокие налоги со времен Второй мировой войны, а Джонсон разбрасывается нашими деньгами, как конфетти", — выразил неудовольствие CHiPs."Борис, проснись. У нас свои проблемы. Мы не денежная яма для поддержки Украины. Где помощь ЕС?" — отметил Vital sign."Борис обанкротит Великобританию", — добавил tickarue.Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).

https://ria.ru/20220617/kredit-1796113529.html

https://ria.ru/20220621/ukraina-1797171712.html

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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, евросоюз