https://ria.ru/20220626/kredit-1798169817.html
Британцев возмутил новый кредит Украине
Британцев возмутил новый кредит Украине - РИА Новости, 26.06.2022
Британцев возмутил новый кредит Украине
Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:36
2022-06-26T06:36
2022-06-26T16:10
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Читатели британского таблоида Express резко отреагировали на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка.О соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона."Хватит воровать деньги у налогоплательщиков, они не идут украинскому народу, они идут в задние карманы богачей", — написал пользователь J one."Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!" — возмутился Aussielass."Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", — заметил change watch."Мы платим самые высокие налоги со времен Второй мировой войны, а Джонсон разбрасывается нашими деньгами, как конфетти", — выразил неудовольствие CHiPs."Борис, проснись. У нас свои проблемы. Мы не денежная яма для поддержки Украины. Где помощь ЕС?" — отметил Vital sign."Борис обанкротит Великобританию", — добавил tickarue.Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).
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в мире, борис джонсон, украина, великобритания, евросоюз
06:36 26.06.2022 (обновлено: 16:10 26.06.2022)
Британцев возмутил новый кредит Украине
Читатели Express раскритиковали решение Лондона предоставить Украине новый кредит
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Читатели британского таблоида Express резко отреагировали
на новость о том, что Лондон готов предоставить Киеву дополнительные кредитные гарантии на 525 миллионов долларов по линии Всемирного банка.
О соответствующем решении ранее сообщила канцелярия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона
.
"Хватит воровать деньги у налогоплательщиков, они не идут украинскому народу, они идут в задние карманы богачей", — написал пользователь J one.
"Забавно, что деньги свободно доступны для любой страны, кроме нашей!" — возмутился Aussielass.
"Так-то у нас в Великобритании нет никаких проблем, продовольственных банков, низкой заработной платы или бездомности", — заметил change watch.
"Мы платим самые высокие налоги со времен Второй мировой войны, а Джонсон разбрасывается нашими деньгами, как конфетти", — выразил неудовольствие CHiPs.
"Борис, проснись. У нас свои проблемы. Мы не денежная яма для поддержки Украины
. Где помощь ЕС
?" — отметил Vital sign.
"Борис обанкротит Великобританию", — добавил tickarue.
Общий объем экономической и гуманитарной помощи Украине со стороны Великобритании превысит 1,5 миллиарда фунтов стерлингов (1,8 миллиарда долларов).