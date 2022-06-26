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Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту - РИА Новости, 26.06.2022
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Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту - РИА Новости, 26.06.2022
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту
Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:43
2022-06-26T15:51
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму.Текст поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе" доступен в думской базе данных.Статью 34 закона о приеме на контрактную службу предлагается дополнить новым абзацем.Так, поправки касаются граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих "на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии Российской Федерации".Согласно базе данных, поправки внесены главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым и рядом депутатов.Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.
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госдума рф, россия, общество
09:43 26.06.2022 (обновлено: 15:51 26.06.2022)
 
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту

Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной думы
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму.
Текст поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе" доступен в думской базе данных.
Статью 34 закона о приеме на контрактную службу предлагается дополнить новым абзацем.
Так, поправки касаются граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих "на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии Российской Федерации".
Согласно базе данных, поправки внесены главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым и рядом депутатов.
Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.
Член Комитета по международным делам Совета Федерации Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 09:49
В Совфеде раскритиковали идею разрешить служить по контракту выпускникам
 
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