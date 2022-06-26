https://ria.ru/20220626/kontrakt-1798179893.html

Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту

Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту - РИА Новости, 26.06.2022

Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту

Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T09:43

2022-06-26T09:43

2022-06-26T15:51

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму.Текст поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе" доступен в думской базе данных.Статью 34 закона о приеме на контрактную службу предлагается дополнить новым абзацем.Так, поправки касаются граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих "на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии Российской Федерации".Согласно базе данных, поправки внесены главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым и рядом депутатов.Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.

https://ria.ru/20220626/sovfed-1798180078.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, россия, общество