https://ria.ru/20220626/kontrakt-1798179893.html
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту - РИА Новости, 26.06.2022
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту
Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T09:43
2022-06-26T09:43
2022-06-26T15:51
госдума рф
россия
общество
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму.Текст поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе" доступен в думской базе данных.Статью 34 закона о приеме на контрактную службу предлагается дополнить новым абзацем.Так, поправки касаются граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих "на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии Российской Федерации".Согласно базе данных, поправки внесены главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым и рядом депутатов.Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.
https://ria.ru/20220626/sovfed-1798180078.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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госдума рф, россия, общество
09:43 26.06.2022 (обновлено: 15:51 26.06.2022)
Выпускникам школ, поступающим на службу, предложат служить по контракту
Комитет ГД по обороне предложил разрешить выпускникам школ служить по контракту в армии
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Поправки с предложением разрешить службу по контракту сразу после призыва в армию внесли в Госдуму.
Текст поправок в закон "О воинской обязанности и военной службе" доступен в думской базе данных.
Статью 34 закона о приеме на контрактную службу предлагается дополнить новым абзацем.
Так, поправки касаются граждан мужского пола, не пребывающих в запасе, получивших среднее общее образование и поступающих "на военную службу в Вооруженные силы Российской Федерации, войска Национальной гвардии Российской Федерации".
Согласно базе данных, поправки внесены главой комитета по обороне Госдумы Андреем Картаполовым и рядом депутатов.
Сейчас заключить контракт предлагается после трех месяцев службы.