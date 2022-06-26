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Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак - РИА Новости, 26.06.2022
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Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак
Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак - РИА Новости, 26.06.2022
Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак
Сильную жару плохо переносят не только люди, но и животные, у собак она может стать причиной солнечного или теплового удара, обезвоживания, повышенного давления РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T07:09
2022-06-26T07:09
общество
россия
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сильную жару плохо переносят не только люди, но и животные, у собак она может стать причиной солнечного или теплового удара, обезвоживания, повышенного давления и проблем с сердцем, однако кондиционер не является лучшим решением, так как его использование тоже таит в себе опасности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он уточнил, что собаки, в отличие от человека, не могут заранее подумать о возможности простудиться и уйти в место, куда не попадает холодный воздух, поэтому за этим должен следить хозяин. Кинолог предостерег от того, чтобы мочить шерсть пса, так как она начнет преть и питомцу по-прежнему будет жарко. Если же собака с мокрой шерстью решит прилечь под кондиционер, это может закончиться для нее воспалением легких или пиелонефритом.Те собаки, которые постоянно находятся в помещении со включенным кондиционером, хуже переносят жару, так как их организму становится сложнее перестраиваться при перепадах температур. Если пойти с таким псом гулять, большой контраст между температурой на улице и в помещении негативно повлияет на его здоровье, особенно если у пса проблемы с сердечно-сосудистой системой."Лучше всего настроить комфортную температуру, чтобы разница между улицей и квартирой была примерно 5-7 градусов. Также убедитесь, что воздушный поток от кондиционера направлен вверх: это позволит избежать нахождения питомца под направленной струей ледяного воздуха", - посоветовал Голубев.Он напомнил, что в жару организм собаки быстро теряет жидкость, поэтому хозяину следует чаще менять миску с водой. Прогулки лучше перенести на более ранее или позднее время, когда солнце не так сильно припекает. Также необходимо брать с собой воду и на прогулку, чтобы поить питомца.Также он посоветовал расположить лежанку собаки в хорошо проветриваемом помещении. Если собаковод заметит, что линька у питомца стала сильнее, что бывает в жару, то он должен начать чаще вычесывать собаку. Коротких стрижек при этом собаке делать не нужно, так как шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает пса не только от переохлаждения, но и от перегрева.
https://ria.ru/20220508/zhizn-1787456001.html
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общество, россия
07:09 26.06.2022
 
Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак

Кинолог Голубев заявил, что из-за холодного воздуха кондиционера собака может простудиться

© Pixabay / Gasanov_IgorСобака в квартире
Собака в квартире - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Pixabay / Gasanov_Igor
Собака в квартире. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сильную жару плохо переносят не только люди, но и животные, у собак она может стать причиной солнечного или теплового удара, обезвоживания, повышенного давления и проблем с сердцем, однако кондиционер не является лучшим решением, так как его использование тоже таит в себе опасности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
"Спасаясь от сильной жары, собака непременно захочет лечь в ту комнату, где будет прохладней всего. Попав под холодный воздух, питомец может серьезно простудиться: переохлаждению могут подвергнуться не только дыхательные пути, но и внутренние органы. Хозяину в этот момент важно следить за любимцем и не допустить переохлаждения", – сказал Голубев.
Он уточнил, что собаки, в отличие от человека, не могут заранее подумать о возможности простудиться и уйти в место, куда не попадает холодный воздух, поэтому за этим должен следить хозяин. Кинолог предостерег от того, чтобы мочить шерсть пса, так как она начнет преть и питомцу по-прежнему будет жарко. Если же собака с мокрой шерстью решит прилечь под кондиционер, это может закончиться для нее воспалением легких или пиелонефритом.
Те собаки, которые постоянно находятся в помещении со включенным кондиционером, хуже переносят жару, так как их организму становится сложнее перестраиваться при перепадах температур. Если пойти с таким псом гулять, большой контраст между температурой на улице и в помещении негативно повлияет на его здоровье, особенно если у пса проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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"Лучше всего настроить комфортную температуру, чтобы разница между улицей и квартирой была примерно 5-7 градусов. Также убедитесь, что воздушный поток от кондиционера направлен вверх: это позволит избежать нахождения питомца под направленной струей ледяного воздуха", - посоветовал Голубев.
Он напомнил, что в жару организм собаки быстро теряет жидкость, поэтому хозяину следует чаще менять миску с водой. Прогулки лучше перенести на более ранее или позднее время, когда солнце не так сильно припекает. Также необходимо брать с собой воду и на прогулку, чтобы поить питомца.
"Избегайте нахождения на открытом солнце, для прогулок выбирайте места, где можно спрятаться в тени. Выбирайте парки и скверы, которые густо засажены деревьями. Исключите физические нагрузки и любые активные игры на жаре и тем более на открытом солнце", - добавил кинолог.
Также он посоветовал расположить лежанку собаки в хорошо проветриваемом помещении. Если собаковод заметит, что линька у питомца стала сильнее, что бывает в жару, то он должен начать чаще вычесывать собаку. Коротких стрижек при этом собаке делать не нужно, так как шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает пса не только от переохлаждения, но и от перегрева.
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