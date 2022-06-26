https://ria.ru/20220626/konditsioner-1798170892.html

Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак

Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак - РИА Новости, 26.06.2022

Кинолог рассказал о вреде кондиционера для собак

Сильную жару плохо переносят не только люди, но и животные, у собак она может стать причиной солнечного или теплового удара, обезвоживания, повышенного давления РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T07:09

2022-06-26T07:09

2022-06-26T07:09

общество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/19/1769490213_0:172:1920:1252_1920x0_80_0_0_8df3e4f18e20064cb4376a2f72e65b96.jpg

МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. Сильную жару плохо переносят не только люди, но и животные, у собак она может стать причиной солнечного или теплового удара, обезвоживания, повышенного давления и проблем с сердцем, однако кондиционер не является лучшим решением, так как его использование тоже таит в себе опасности, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.Он уточнил, что собаки, в отличие от человека, не могут заранее подумать о возможности простудиться и уйти в место, куда не попадает холодный воздух, поэтому за этим должен следить хозяин. Кинолог предостерег от того, чтобы мочить шерсть пса, так как она начнет преть и питомцу по-прежнему будет жарко. Если же собака с мокрой шерстью решит прилечь под кондиционер, это может закончиться для нее воспалением легких или пиелонефритом.Те собаки, которые постоянно находятся в помещении со включенным кондиционером, хуже переносят жару, так как их организму становится сложнее перестраиваться при перепадах температур. Если пойти с таким псом гулять, большой контраст между температурой на улице и в помещении негативно повлияет на его здоровье, особенно если у пса проблемы с сердечно-сосудистой системой."Лучше всего настроить комфортную температуру, чтобы разница между улицей и квартирой была примерно 5-7 градусов. Также убедитесь, что воздушный поток от кондиционера направлен вверх: это позволит избежать нахождения питомца под направленной струей ледяного воздуха", - посоветовал Голубев.Он напомнил, что в жару организм собаки быстро теряет жидкость, поэтому хозяину следует чаще менять миску с водой. Прогулки лучше перенести на более ранее или позднее время, когда солнце не так сильно припекает. Также необходимо брать с собой воду и на прогулку, чтобы поить питомца.Также он посоветовал расположить лежанку собаки в хорошо проветриваемом помещении. Если собаковод заметит, что линька у питомца стала сильнее, что бывает в жару, то он должен начать чаще вычесывать собаку. Коротких стрижек при этом собаке делать не нужно, так как шерсть выполняет функцию терморегулятора и защищает пса не только от переохлаждения, но и от перегрева.

https://ria.ru/20220508/zhizn-1787456001.html

https://ria.ru/20220619/krapiva-1796512305.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия