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В Колумбии во время забега быков обрушились трибуны

В Колумбии во время забега быков обрушились трибуны - РИА Новости, 26.06.2022

В Колумбии во время забега быков обрушились трибуны

Трибуны со зрителями обрушились в колумбийской провинции Толима во время традиционного праздника с забегом быков, местные СМИ сообщают о жертвах и большом числе РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T23:56

2022-06-26T23:56

2022-06-26T23:57

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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Трибуны со зрителями обрушились в колумбийской провинции Толима во время традиционного праздника с забегом быков, местные СМИ сообщают о жертвах и большом числе пострадавших."По предварительной информации, в инциденте погибли не менее двух человек, еще 60 получили ранения", - сообщила радиостанция La FM.По информации других СМИ, количество пострадавших при обрушении трибун со зрителями на площади муниципалитета Эспиналь может достигать 500 человек. Официальной информации об инциденте пока не поступало.В результате инцидента с площади сбежал разъяренный бык, сообщается о панике на улицах поселения.Корралеха - это уличная коррида в Колумбии, в которой запрещено убивать животных. Уставших животных после игры уводят с арены и заменяют другими. При этом часты случаи гибели тореадоров.

https://ria.ru/20220604/vzryv-1793178955.html

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