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Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ - РИА Новости, 26.06.2022
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Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ
Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ - РИА Новости, 26.06.2022
Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ
Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидации... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T20:54
2022-06-26T20:54
экономика
цены на нефть
италия
россия
брюссель
евросоюз
еврокомиссия
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидации зависимости" от РФ."Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели", - сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews."Даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику", - добавил Драги.В пятницу, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе, премьер Италии заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре. Ранее Италия выступила за проведение чрезвычайного саммита по вопросам энергетики в июле. По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.
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экономика, цены на нефть, италия, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия
20:54 26.06.2022
 
Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ

Премьер Италии Драги на саммите G7 поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ

© AP Photo / Olivier MatthysПремьер-министр Италии Марио Драги во время саммита ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Италии Марио Драги во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Премьер-министр Италии Марио Драги во время саммита ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидации зависимости" от РФ.
"Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели", - сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews.
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"Даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику", - добавил Драги.
В пятницу, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе, премьер Италии заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре. Ранее Италия выступила за проведение чрезвычайного саммита по вопросам энергетики в июле. По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.
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