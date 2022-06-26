https://ria.ru/20220626/italiya-1798270831.html

Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ

Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ - РИА Новости, 26.06.2022

Премьер Италии поднял вопрос о введении потолка цен на российский газ

Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидации... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T20:54

2022-06-26T20:54

2022-06-26T20:54

экономика

цены на нефть

италия

россия

брюссель

евросоюз

еврокомиссия

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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Италии Марио Драги на саммите "Большой семерки" заявил о необходимости введения потолка цен на импорт энергоресурсов из России и "ликвидации зависимости" от РФ."Мы должны установить потолок цен на ископаемое топливо, импортируемое из России. Это имеет геополитическую, а также экономическую и социальную цели", - сказал Драги, заявление со ссылкой на источники приводит информагентство askanews."Даже когда цены на энергию упадут, немыслимо вернуться к той же зависимости от России, которая существовала раньше. Необходимо работать над тем, чтобы полностью устранить эту динамику", - добавил Драги.В пятницу, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав ЕС в Брюсселе, премьер Италии заявил, что Еврокомиссия пообещала изучить итальянскую инициативу о введении потолка цен на закупку российского газа к сентябрю, чтобы обсудить ее на саммите лидеров ЕС в октябре. Ранее Италия выступила за проведение чрезвычайного саммита по вопросам энергетики в июле. По информации итальянских СМИ, предложение Рима состоит в установлении максимальной цены за природное топливо в 80-90 евро за мегаватт-час.

https://ria.ru/20220626/ukraina-1798257253.html

https://ria.ru/20220626/putin-1798255596.html

италия

россия

брюссель

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экономика, цены на нефть, италия, россия, брюссель, евросоюз, еврокомиссия