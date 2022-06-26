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Ростовский губернатор прокомментировал ситуацию с иностранными инвесторами
Ростовский губернатор прокомментировал ситуацию с иностранными инвесторами - РИА Новости, 26.06.2022
Ростовский губернатор прокомментировал ситуацию с иностранными инвесторами
Информации об уходе иностранных инвесторов из Ростовской области в связи с западными санкциями на сегодняшний день нет, сообщил РИА Новости губернатор Василий... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T03:19
2022-06-26T03:19
2022-06-26T03:19
экономика
россия
ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации об уходе иностранных инвесторов из Ростовской области в связи с западными санкциями на сегодняшний день нет, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.Он отметил, что одна из важнейших задач – обеспечить бесперебойную работу предприятий."У нас действует более 100 региональных мер поддержки бизнеса, в том числе займы до 20 миллионов рублей под 1-2%, субсидии на возмещение затрат по техприсоединению и обслуживанию инвесткредитов", - сказал губернатор.Также, по его словам, идет восстановление кооперационных цепочек, организуется сотрудничество с вузами и научно-исследовательскими организациями по разработке технологий и реинжиниринга техпроцессов ростовских производителей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, ростовская область
Ростовский губернатор прокомментировал ситуацию с иностранными инвесторами
Ростовский губернатор Голубев: информации об уходе инвесторов из региона из-за санкций нет
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Информации об уходе иностранных инвесторов из Ростовской области в связи с западными санкциями на сегодняшний день нет, сообщил РИА Новости губернатор Василий Голубев.
Западные страны ввели многочисленные санкции в ответ на спецоперацию РФ
по денацификации и демилитаризации Украины
. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране.
"На сегодня нет информации о том, чтобы предприятия закрывались и инвесторы уходили из Ростовской области", - сказал Голубев.
Он отметил, что одна из важнейших задач – обеспечить бесперебойную работу предприятий.
"У нас действует более 100 региональных мер поддержки бизнеса, в том числе займы до 20 миллионов рублей под 1-2%, субсидии на возмещение затрат по техприсоединению и обслуживанию инвесткредитов", - сказал губернатор.
Также, по его словам, идет восстановление кооперационных цепочек, организуется сотрудничество с вузами и научно-исследовательскими организациями по разработке технологий и реинжиниринга техпроцессов ростовских производителей.