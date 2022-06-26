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Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны - РИА Новости, 26.06.2022
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Культура
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Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны
Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны - РИА Новости, 26.06.2022
Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны
Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:21
2022-06-26T06:21
культура
новости культуры
гороскоп
стиль жизни
знаки зодиака
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет Pinkvilla.Среди Водолеев много послушных детей. Они стараются сделать так, чтобы их родители чувствовали: их любят и уважают. И поэтому раскрывают чужие тайны, когда папа или мама строго на них посмотрит. Тельцы очень честные. Для них важно доверие друзей, и они старательно оберегают их тайны. Но бремя это слишком тяжелое. И чтобы не нести его в одиночку и легче справиться с таким стрессом, Тельцы делятся чужими секретами со своими возлюбленными. Стрельцам нравится угождать. Если кому-то нужно выговориться, они внимательно выслушают. А потом передадут сплетни и чьи-то тайны лучшему другу. Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака
06:21 26.06.2022
 
Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны

Астролог назвал три знака зодиака, представители которых не умеют хранить секреты

© Фото : Unsplash/James LeeЧасовая башня Святого Марка, Венеция
Часовая башня Святого Марка, Венеция - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Фото : Unsplash/James Lee
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет Pinkvilla.
Среди Водолеев много послушных детей. Они стараются сделать так, чтобы их родители чувствовали: их любят и уважают. И поэтому раскрывают чужие тайны, когда папа или мама строго на них посмотрит.
Тельцы очень честные. Для них важно доверие друзей, и они старательно оберегают их тайны. Но бремя это слишком тяжелое. И чтобы не нести его в одиночку и легче справиться с таким стрессом, Тельцы делятся чужими секретами со своими возлюбленными.
Стрельцам нравится угождать. Если кому-то нужно выговориться, они внимательно выслушают. А потом передадут сплетни и чьи-то тайны лучшему другу.
Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.
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