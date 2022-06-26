https://ria.ru/20220626/goroskop-1797887001.html

Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны

Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны - РИА Новости, 26.06.2022

Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны

Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T06:21

2022-06-26T06:21

2022-06-26T06:21

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет Pinkvilla.Среди Водолеев много послушных детей. Они стараются сделать так, чтобы их родители чувствовали: их любят и уважают. И поэтому раскрывают чужие тайны, когда папа или мама строго на них посмотрит. Тельцы очень честные. Для них важно доверие друзей, и они старательно оберегают их тайны. Но бремя это слишком тяжелое. И чтобы не нести его в одиночку и легче справиться с таким стрессом, Тельцы делятся чужими секретами со своими возлюбленными. Стрельцам нравится угождать. Если кому-то нужно выговориться, они внимательно выслушают. А потом передадут сплетни и чьи-то тайны лучшему другу. Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.

https://ria.ru/20220605/goroskop-1791703550.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака