https://ria.ru/20220626/goroskop-1797887001.html
Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны
Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны - РИА Новости, 26.06.2022
Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны
Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет Pinkvilla. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T06:21
2022-06-26T06:21
2022-06-26T06:21
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет Pinkvilla.Среди Водолеев много послушных детей. Они стараются сделать так, чтобы их родители чувствовали: их любят и уважают. И поэтому раскрывают чужие тайны, когда папа или мама строго на них посмотрит. Тельцы очень честные. Для них важно доверие друзей, и они старательно оберегают их тайны. Но бремя это слишком тяжелое. И чтобы не нести его в одиночку и легче справиться с таким стрессом, Тельцы делятся чужими секретами со своими возлюбленными. Стрельцам нравится угождать. Если кому-то нужно выговориться, они внимательно выслушают. А потом передадут сплетни и чьи-то тайны лучшему другу. Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.
https://ria.ru/20220605/goroskop-1791703550.html
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РИА Новости
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новости культуры, гороскоп, стиль жизни, знаки зодиака
Названы знаки зодиака, представителям которых не стоит доверять тайны
Астролог назвал три знака зодиака, представители которых не умеют хранить секреты
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Астролог рассказал, представители каких знаков зодиака отличаются особой честностью и не умеют хранить секреты. Об этом пишет
Pinkvilla.
Среди Водолеев много послушных детей. Они стараются сделать так, чтобы их родители чувствовали: их любят и уважают. И поэтому раскрывают чужие тайны, когда папа или мама строго на них посмотрит.
Тельцы очень честные. Для них важно доверие друзей, и они старательно оберегают их тайны. Но бремя это слишком тяжелое. И чтобы не нести его в одиночку и легче справиться с таким стрессом, Тельцы делятся чужими секретами со своими возлюбленными.
Стрельцам нравится угождать. Если кому-то нужно выговориться, они внимательно выслушают. А потом передадут сплетни и чьи-то тайны лучшему другу.
Авторы Pinkvilla подчеркивают, что описанные характеристики ориентированы на зодиакальные качества. Совершенно не обязательно, что они встретятся у всех представителей указанных знаков.