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Сотрудников ГУФСИН по Свердловской области обучили гипнозу - РИА Новости, 26.06.2022
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Сотрудников ГУФСИН по Свердловской области обучили гипнозу
Сотрудников ГУФСИН по Свердловской области обучили гипнозу - РИА Новости, 26.06.2022
Сотрудников ГУФСИН по Свердловской области обучили гипнозу
Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области прошли обучение гипнозу, эти навыки они будут применять в экстренных ситуациях, например, при голодовке осужденных,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T23:23
2022-06-26T23:23
свердловская область
россия
москва
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области прошли обучение гипнозу, эти навыки они будут применять в экстренных ситуациях, например, при голодовке осужденных, сообщает ведомство в воскресенье."Психологи учреждений ГУФСИН России по Свердловской области освоили применение трансовых психотехник в краткосрочной психотерапии. Под чутким руководством начальника психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Москве майора внутренней службы Алексея Андреева в течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Самые смелые испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии", - говорится в сообщении.Особое внимание было уделено применению трансовых техник в экстренных ситуациях, возникающих во взаимодействии с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными – это, например, голодовки, угроза возникновения аутодеструктивного поведения. Обучение будет продолжено в формате чата профессиональной поддержки и супервизии для психологов, принявших участие в обучающем семинаре, уточняет ГУФСИН.
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свердловская область, россия, москва
23:23 26.06.2022
 
Сотрудников ГУФСИН по Свердловской области обучили гипнозу

Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области прошли обучение по гипнозу

© Depositphotos / HASLOOВрач применяет технику гипноза
Врач применяет технику гипноза - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© Depositphotos / HASLOO
Врач применяет технику гипноза . Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июн – РИА Новости. Сотрудники ГУФСИН по Свердловской области прошли обучение гипнозу, эти навыки они будут применять в экстренных ситуациях, например, при голодовке осужденных, сообщает ведомство в воскресенье.
"Психологи учреждений ГУФСИН России по Свердловской области освоили применение трансовых психотехник в краткосрочной психотерапии. Под чутким руководством начальника психологической лаборатории СИЗО-1 УФСИН России по Москве майора внутренней службы Алексея Андреева в течение нескольких дней психологи разбирали схемы и техники, отрабатывали навыки. Самые смелые испытали на себе действие транса и прошли сеансы личной психотерапии", - говорится в сообщении.
Особое внимание было уделено применению трансовых техник в экстренных ситуациях, возникающих во взаимодействии с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными – это, например, голодовки, угроза возникновения аутодеструктивного поведения. Обучение будет продолжено в формате чата профессиональной поддержки и супервизии для психологов, принявших участие в обучающем семинаре, уточняет ГУФСИН.
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