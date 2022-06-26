https://ria.ru/20220626/evakuatsiya-1798242944.html

Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"

Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот" - РИА Новости, 26.06.2022

Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"

Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети, сообщил посол республики в России... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:57

2022-06-26T16:57

2022-06-26T17:03

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

северодонецк

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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети, сообщил посол республики в России Родион Мирошник."Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с территории северодонецкого комбината "Азот", среди них маленькие дети. Вчера с "Азота" было вывезено около 200 мирных жителей", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220626/plen-1798234201.html

луганская народная республика

северодонецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, северодонецк