https://ria.ru/20220626/evakuatsiya-1798242944.html
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот" - РИА Новости, 26.06.2022
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети, сообщил посол республики в России... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:57
2022-06-26T16:57
2022-06-26T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети, сообщил посол республики в России Родион Мирошник."Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с территории северодонецкого комбината "Азот", среди них маленькие дети. Вчера с "Азота" было вывезено около 200 мирных жителей", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20220626/plen-1798234201.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, северодонецк
16:57 26.06.2022 (обновлено: 17:03 26.06.2022)
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот", среди них маленькие дети