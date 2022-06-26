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Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот" - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/evakuatsiya-1798242944.html
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот" - РИА Новости, 26.06.2022
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети, сообщил посол республики в России... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:57
2022-06-26T17:03
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
северодонецк
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ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети, сообщил посол республики в России Родион Мирошник."Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с территории северодонецкого комбината "Азот", среди них маленькие дети. Вчера с "Азота" было вывезено около 200 мирных жителей", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, северодонецк
16:57 26.06.2022 (обновлено: 17:03 26.06.2022)
 
Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот"

Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с завода "Азот", среди них маленькие дети

© РИА Новости / Виктор АнтонюкЗдания химического комбината "Азот" в Северодонецке
Здания химического комбината Азот в Северодонецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Здания химического комбината "Азот" в Северодонецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июн - РИА Новости. Бойцы ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с северодонецкого комбината "Азот", среди эвакуированных есть маленькие дети, сообщил посол республики в России Родион Мирошник.
"Бойцы Народной милиции ЛНР эвакуировали еще около 250 человек с территории северодонецкого комбината "Азот", среди них маленькие дети. Вчера с "Азота" было вывезено около 200 мирных жителей", - сообщил Мирошник в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСеверодонецк
 
 
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