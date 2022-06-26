https://ria.ru/20220626/estoniya-1798243425.html

В Эстонии подсчитали ущерб от прекращения импорта из России и Белоруссии

В Эстонии подсчитали ущерб от прекращения импорта из России и Белоруссии - РИА Новости, 26.06.2022

В Эстонии подсчитали ущерб от прекращения импорта из России и Белоруссии

Полное прекращение Эстонией импорта товаров из России и Белоруссии сильнее всего скажется на логистическом, металлургическом и деревообрабатывающем секторах... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T17:02

2022-06-26T17:02

2022-06-26T17:37

экономика

россия

белоруссия

санкции в отношении россии

эстония

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Полное прекращение Эстонией импорта товаров из России и Белоруссии сильнее всего скажется на логистическом, металлургическом и деревообрабатывающем секторах экономики, где продукция из других стран как минимум на четверть дороже, говорится в отчете Центра мониторинга развития.По словам авторов доклада, среди сложностей при замещении российской и белорусской продукции следует отметить отсутствие избытка предложения, что приводит к ее подорожанию. Кроме того, изменение цепочек поставок поднимет расходы компаний и потребует поддержания больших запасов для снижения рисков.Замена товаров из России и Белоруссии продукцией из других стран приведет к повышению расходов предприятий в химической промышленности на 23%, в деревообрабатывающей отрасли — на 28%, в сфере логистики — на 31%, в металлургии — на 63%. Всего же эстонские предприятия будут вынуждены переплатить 860 миллионов евро, и большая часть этих расходов придется на транспортную сферу.Авторы исследования изучили 540 товарных групп на основе данных Департамента статистики, причем в докладе учтены только прямые эффекты от замещения российской и белорусской продукции. Помимо этого, следует готовиться и к косвенным последствиям такого шага: через изменения в глобальных промышленных цепочках, когда эстонские компании будут покупать в третьих странах продукцию, ранее производившуюся из российского или белорусского сырья.Всего в прошлом году на Россию и Белоруссию пришлось почти 14% (2,7 миллиарда евро) эстонского импорта. Большая часть (около 90%) поставок — топливо и полезные ископаемые, древесина и изделия из нее, продукция металлургической и химической промышленности.

https://ria.ru/20220621/alikhanov-1797133987.html

https://ria.ru/20220624/biotekhnologii-1797663592.html

россия

белоруссия

эстония

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экономика, россия, белоруссия, санкции в отношении россии, эстония