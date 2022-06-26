https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:14

2022-06-26T15:14

2022-06-26T15:14

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

волновахский район

украина

вооруженные силы украины

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.

https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html

донецкая народная республика

волновахский район

украина

донбасс

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донецкая народная республика, волновахский район, украина, вооруженные силы украины, донбасс