https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:14
2022-06-26T15:14
2022-06-26T15:14
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
волновахский район
украина
вооруженные силы украины
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Еленовку, выпустив шесть снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 12.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Еленовка - поселок городского типа в Волновахском районе ДНР, его население составляет порядка 4,5 тысячи человек.
https://ria.ru/20220625/ukraina-1798138813.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, волновахский район, украина, вооруженные силы украины, донбасс
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили шесть снарядов по Еленовке