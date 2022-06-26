https://ria.ru/20220626/ekvador-1798171045.html

Президент Эквадора отменил режим ЧС, введенный на фоне массовых протестов

Президент Эквадора отменил режим ЧС, введенный на фоне массовых протестов - РИА Новости, 26.06.2022

Президент Эквадора отменил режим ЧС, введенный на фоне массовых протестов

Президент Гильермо Лассо отменил режим чрезвычайной ситуации в шести провинциях страны, введенный на фоне массовых протестов и беспорядков - это было одним из... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T07:13

2022-06-26T07:13

2022-06-26T07:13

в мире

эквадор

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МЕХИКО, 26 июн - РИА Новости. Президент Гильермо Лассо отменил режим чрезвычайной ситуации в шести провинциях страны, введенный на фоне массовых протестов и беспорядков - это было одним из требований манифестантов для начала диалога с правительством.Отмена чрезвычайного положения была одним из условий движения коренных народов Conaie во главе с Леонидасом Исой для начала диалога с правительством.Указ президента Лассо был опубликован в то время как депутаты Национальной ассамблеи обсуждали возможность вынесения ему импичмента, на момент публикации этого материала дебаты в парламенте не завершились.Советник президента Диего Ордоньес в субботу заявил о "массовой демобилизации" демонстрантов в столице, которая началась в пятницу, отметив, что "подавляющее большинство" протестующих покинули город. По информации СМИ, манифестанты в субботу покинули два ключевых центра протестов в Кито - район Эль-Арболито и Дом культуры Эквадора, где проходили народные собрания. При этом в других районах по-прежнему наблюдаются скопления людей и перекрытые магистрали.Лидер Conaie Иса накануне сообщал о намерении реорганизовать протестное движение и "обязательно продолжить манифестации", в основном - в столице.Протесты Конфедерации индейских народов Эквадора (La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE) против социальной и экономической политики руководства страны начались 13 июня с небольших манифестаций и спустя неделю охватили всю страну. Президент Лассо в пятницу в обращении к гражданам заявил, что истинным намерением участников насильственных действий, которые развернулись в городах страны, является организация переворота, предупредил об угрозе демократии в стране и разрешил полиции и армии применять в случае необходимости огнестрельное оружие взамен газового.По данным Межамериканской комиссии по правам человека, в ходе акций протеста в Эквадоре погибли 6 человек, двое из них - в результате огнестрельных ранений, пострадали 166 манифестантов и 120 правоохранителей, задержаны 108 демонстрантов.

https://ria.ru/20220621/ekvador-1797164183.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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