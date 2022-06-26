https://ria.ru/20220626/dtp-1798185111.html
В Турции столкнулись автобус и автомобиль, два человека погибли
В Турции столкнулись автобус и автомобиль, два человека погибли - РИА Новости, 26.06.2022
В Турции столкнулись автобус и автомобиль, два человека погибли
Два человека погибли, 16 ранены в ДТП с автобусом на севере Турции, сообщил телеканал TRT Haber. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:26
2022-06-26T10:26
2022-06-26T10:26
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АНКАРА, 26 июн - РИА Новости. Два человека погибли, 16 ранены в ДТП с автобусом на севере Турции, сообщил телеканал TRT Haber."В Кастамону автомобиль, направлявшийся из Стамбула в сторону Самсуна, и пассажирский автобус, следовавший на встречную полосу, столкнулись лоб в лоб. В результате аварии водитель автомобиля Хусейн Этчи и пассажир Мирай Сане Этчи погибли на месте происшествия. В результате аварии пострадали 16 человек, находившихся в автобусе", - передал телеканал.Раненых госпитализировали 12 бригадами скорой медицинской помощи, прибывшими на место происшествия.
https://ria.ru/20220625/pozhary-1798061022.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, в мире, турция
В Турции столкнулись автобус и автомобиль, два человека погибли
В Турции столкнулись автобус и автомобиль, два человека погибли, еще 16 ранены