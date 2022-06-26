https://ria.ru/20220626/donetsk-1798234875.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска за пять минут обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:04

2022-06-26T16:04

2022-06-26T16:04

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецк (днр)

кировский район

стирол

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html

горловка

донецк (днр)

кировский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецк (днр), кировский район, стирол