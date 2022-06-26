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Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donetsk-1798234875.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска за пять минут обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:04
2022-06-26T16:04
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк (днр)
кировский район
стирол
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка
донецк (днр)
кировский район
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в мире, горловка, донецк (днр), кировский район, стирол
16:04 26.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецк (ДНР)Кировский районСтирол
 
 
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