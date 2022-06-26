Украинские войска обстреляли Донецк и Горловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили 16 снарядов по Донецку и Горловке
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска за пять минут обстреляли Кировский район Донецка и Горловку, выпустив 16 снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 14.45 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Горловка: выпущено 10 снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.