https://ria.ru/20220626/donbass-1798238480.html

Число раненых при обстреле ВСУ Горловки выросло до семи человек

Число раненых при обстреле ВСУ Горловки выросло до семи человек - РИА Новости, 26.06.2022

Число раненых при обстреле ВСУ Горловки выросло до семи человек

Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в воскресенье возросло до семи, среди них один ребенок,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:28

2022-06-26T16:28

2022-06-26T16:42

специальная военная операция на украине

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стирол

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в воскресенье возросло до семи, среди них один ребенок, сообщает мэр города Иван Приходько.Ранее мэр города сообщил о ранении пяти мирных жителей Горловки и Гольмовского."Сегодня очередной тяжелый день для Горловки и горловчан. Увы, на данный момент уже 7 человек ранено, в том числе ребёнок. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) продолжают бить по местам скопления людей и мирным кварталам, разбито больше десяти домов и ДК "Гольмовский", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220626/donetsk-1798234875.html

https://ria.ru/20220626/donbass-1798222443.html

донецкая народная республика

горловка

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, стирол