16:28 26.06.2022 (обновлено: 16:42 26.06.2022)
Число раненых при обстреле ВСУ Горловки выросло до семи человек
Мэр Горловки Приходько: число раненых при обстреле со стороны ВСУ выросло до семи человек
© Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки в Горловке
© Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой Народной Республике в воскресенье возросло до семи, среди них один ребенок, сообщает мэр города Иван Приходько.
Ранее мэр города сообщил о ранении пяти мирных жителей Горловки и Гольмовского.
"Сегодня очередной тяжелый день для Горловки и горловчан. Увы, на данный момент уже 7 человек ранено, в том числе ребёнок. ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) продолжают бить по местам скопления людей и мирным кварталам, разбито больше десяти домов и ДК "Гольмовский", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале.
Горловка с 2014 года находится под контролем ДНР, расположена в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.