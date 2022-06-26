https://ria.ru/20220626/donbass-1798237062.html
При обстреле Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина
При обстреле Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 26.06.2022
При обстреле Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина
Мирный житель получил ранение в результате обстрела Светлодарска со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T16:14
2022-06-26T16:14
2022-06-26T16:14
специальная военная операция на украине
в мире
светлодарск
украина
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Светлодарска со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Светлодарск, ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220626/donetsk-1798234875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, светлодарск, украина
При обстреле Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина
В ДНР заявили, что при обстреле Светлодарска со стороны ВСУ ранен мужчина