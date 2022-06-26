https://ria.ru/20220626/donbass-1798237062.html

При обстреле Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина

При обстреле Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина - РИА Новости, 26.06.2022

При обстреле Светлодарска в ДНР со стороны ВСУ ранен мужчина

Мирный житель получил ранение в результате обстрела Светлодарска со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T16:14

2022-06-26T16:14

2022-06-26T16:14

специальная военная операция на украине

в мире

светлодарск

украина

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате обстрела Светлодарска со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) обстреляли Светлодарск, ранен мужчина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220626/donetsk-1798234875.html

светлодарск

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, светлодарск, украина