https://ria.ru/20220626/donbass-1798229071.html
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек - РИА Новости, 26.06.2022
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек
Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Горловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:24
2022-06-26T15:24
2022-06-26T15:33
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Горловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли повторному обстрелу посёлок Короленко в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадало трое мирных граждан, в момент обстрела находившихся на Короленковских прудах около стоянки катамаранов. В пгт Гольмовском по улице Ворошиловградской, 5/14 пострадало двое мирных жителей", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреляли Гольмовский и несколько раз Горловку, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
15:24 26.06.2022 (обновлено: 15:33 26.06.2022)
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек
Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей