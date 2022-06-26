Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек - РИА Новости, 26.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donbass-1798229071.html
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек - РИА Новости, 26.06.2022
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек
Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Горловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T15:24
2022-06-26T15:33
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецкая народная республика
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Горловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли повторному обстрелу посёлок Короленко в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадало трое мирных граждан, в момент обстрела находившихся на Короленковских прудах около стоянки катамаранов. В пгт Гольмовском по улице Ворошиловградской, 5/14 пострадало двое мирных жителей", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреляли Гольмовский и несколько раз Горловку, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, донецкая народная республика, украина
15:24 26.06.2022 (обновлено: 15:33 26.06.2022)
 
При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек

Мэр Горловки Приходько: при обстреле со стороны ВСУ ранены пять мирных жителей

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Горловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли повторному обстрелу посёлок Короленко в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадало трое мирных граждан, в момент обстрела находившихся на Короленковских прудах около стоянки катамаранов. В пгт Гольмовском по улице Ворошиловградской, 5/14 пострадало двое мирных жителей", - написал Приходько в Telegram-канале.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреляли Гольмовский и несколько раз Горловку, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".
Повреждения фасада жилого дома в результате обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
15:14Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Еленовку в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала