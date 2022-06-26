https://ria.ru/20220626/donbass-1798229071.html

При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек

При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек - РИА Новости, 26.06.2022

При обстреле Горловки и Гольмовского со стороны ВСУ ранены пять человек

Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Горловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T15:24

2022-06-26T15:24

2022-06-26T15:33

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Пять мирных жителей пострадали в результате обстрелов населенных пунктов Горловка и Гольмовский в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) подвергли повторному обстрелу посёлок Короленко в Центрально-Городском районе Горловки, в результате чего пострадало трое мирных граждан, в момент обстрела находившихся на Короленковских прудах около стоянки катамаранов. В пгт Гольмовском по улице Ворошиловградской, 5/14 пострадало двое мирных жителей", - написал Приходько в Telegram-канале.Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщало, что украинские войска в воскресенье обстреляли Гольмовский и несколько раз Горловку, в том числе из реактивных систем залпового огня "Град".

https://ria.ru/20220626/elenovka-1798227802.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина