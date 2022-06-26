https://ria.ru/20220626/donbass-1798222443.html
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T14:27
2022-06-26T14:27
2022-06-26T14:27
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном обстреле Доломитного снарядами калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220626/donbass-1798216035.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк
Украинские войска вновь обстреляли Доломитное
В ДНР заявили, что украинские войска вновь обстреляли Доломитное