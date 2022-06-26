https://ria.ru/20220626/donbass-1798222443.html

Украинские войска вновь обстреляли Доломитное

Украинские войска вновь обстреляли Доломитное - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска вновь обстреляли Доломитное

Украинские войска вновь обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T14:27

2022-06-26T14:27

2022-06-26T14:27

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

сцкк

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска вновь обстреляли Доломитное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Николаевка Вторая - населенный пункт Доломитное: выпущено пять снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в воскресенье представительство ДНР в СЦКК сообщало об одном обстреле Доломитного снарядами калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220626/donbass-1798216035.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, сцкк