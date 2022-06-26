https://ria.ru/20220626/donbass-1798191614.html

В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск

В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск - РИА Новости, 26.06.2022

В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск

Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС РФ за сутки уничтожили две установки РСЗО "Град", один танк и один беспилотник "Фурия", подавлены три... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:45

2022-06-26T10:45

2022-06-26T11:01

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС РФ за сутки уничтожили две установки РСЗО "Град", один танк и один беспилотник "Фурия", подавлены три огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один танк, один БЛА "Фурия", два бронированных автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что за сутки были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Новгородское и Дылеевка.

https://ria.ru/20220626/obstrely-1798178194.html

донецкая народная республика

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс