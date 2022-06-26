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В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donbass-1798191614.html
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск - РИА Новости, 26.06.2022
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск
Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС РФ за сутки уничтожили две установки РСЗО "Град", один танк и один беспилотник "Фурия", подавлены три... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:45
2022-06-26T11:01
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС РФ за сутки уничтожили две установки РСЗО "Град", один танк и один беспилотник "Фурия", подавлены три огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один танк, один БЛА "Фурия", два бронированных автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что за сутки были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Новгородское и Дылеевка.
https://ria.ru/20220626/obstrely-1798178194.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:45 26.06.2022 (обновлено: 11:01 26.06.2022)
 
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск

В ДНР сообщили об уничтожении за сутки двух РСЗО "Град", "Фурии" и танка украинских войск

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБойцы Народной милиции ДНР
Бойцы Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бойцы Народной милиции ДНР. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС РФ за сутки уничтожили две установки РСЗО "Град", один танк и один беспилотник "Фурия", подавлены три огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР.
"Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один танк, один БЛА "Фурия", два бронированных автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.
Отмечается, что за сутки были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Новгородское и Дылеевка.
Последствия обстрела в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
Вчера, 09:10Специальная военная операция на Украине
Украинские войска 29 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВ миреВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбасс
 
 
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