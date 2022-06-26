https://ria.ru/20220626/donbass-1798191614.html
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск - РИА Новости, 26.06.2022
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск
Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС РФ за сутки уничтожили две установки РСЗО "Град", один танк и один беспилотник "Фурия", подавлены три... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:45
2022-06-26T10:45
2022-06-26T11:01
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Военные Донецкой Народной Республики совместно с ВС РФ за сутки уничтожили две установки РСЗО "Град", один танк и один беспилотник "Фурия", подавлены три огневые точки украинских войск, сообщила Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 "Град", один танк, один БЛА "Фурия", два бронированных автомобиля", - говорится в сообщении в Telegram-канале Народной милиции.Отмечается, что за сутки были подавлены три огневые точки украинских войск в районах населенных пунктов Авдеевка, Новгородское и Дылеевка.
https://ria.ru/20220626/obstrely-1798178194.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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донецкая народная республика, в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
10:45 26.06.2022 (обновлено: 11:01 26.06.2022)
В ДНР за сутки уничтожили две РСЗО "Град", "Фурию" и танк украинских войск
В ДНР сообщили об уничтожении за сутки двух РСЗО "Град", "Фурии" и танка украинских войск