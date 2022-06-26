https://ria.ru/20220626/donbass-1798187368.html

В ДНР за 130 дней эскалации погибли 199 мирных жителей

В ДНР за 130 дней эскалации погибли 199 мирных жителей - РИА Новости, 26.06.2022

В ДНР за 130 дней эскалации погибли 199 мирных жителей

За 130 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 199 мирных жителей, в том числе 12 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:37

2022-06-26T10:37

2022-06-26T11:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

владимир путин

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украина

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. За 130 дней эскалации в Донецкой народной республике погибли 199 мирных жителей, в том числе 12 детей, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За 130 дней эскалации погибли 199 гражданских лиц, в том числе 12 детей... На территории в границах до начала специальной военной операции ранения различной степени тяжести получили 930 гражданских лиц, в том числе 69 детей", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Отмечается, что "на освобожденной в ходе специальной военной операции территории ранения получили 1 442 гражданских лица, включая 79 детей", при этом общее число раненых достигает 2 371 человек, из них 148 детей.За 130 дней зафиксировано 4 937 фактов ведения огня, из них с применением тяжелого вооружения – 4616, всего противником выпущено 42 237 боеприпасов различного калибра. Повреждения, по данным представительства, получили 4 927 домов и свыше 1 тысячи объектов гражданской инфраструктуры.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220626/obstrely-1798184029.html

https://ria.ru/20220626/donbass-1798191614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, владимир путин, россия, украина, донбасс