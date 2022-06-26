https://ria.ru/20220626/donbass-1798184980.html
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
Украинские войска в воскресенье утром обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T10:26
2022-06-26T10:26
2022-06-26T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
старомихайловка
украина
красногоровка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.50 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
https://ria.ru/20220626/obstrely-1798178194.html
старомихайловка
украина
красногоровка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, старомихайловка, украина, красногоровка
Украинские войска обстреляли Старомихайловку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Старомихайловке семь мин