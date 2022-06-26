https://ria.ru/20220626/donbass-1798184980.html

Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Украинские войска обстреляли Старомихайловку - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Старомихайловку

Украинские войска в воскресенье утром обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров,... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T10:26

2022-06-26T10:26

2022-06-26T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

старомихайловка

украина

красногоровка

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. Украинские войска в воскресенье утром обстреляли населенный пункт Старомихайловка в Донецкой Народной Республике, выпустив семь мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.50 - населенный пункт Красногоровка - населенный пункт Старомихайловка: выпущено семь мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

https://ria.ru/20220626/obstrely-1798178194.html

старомихайловка

украина

красногоровка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, старомихайловка, украина, красногоровка