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В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков
В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков - РИА Новости, 26.06.2022
В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков
Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела украинскими военными в субботу, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:43
2022-06-26T08:43
2022-06-26T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела украинскими военными в субботу, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.Ранее в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово."В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 квадратных метров и 23 единицы грузовой техники, повреждено складское помещение на площади 60 квадратных метров и ангар на площади 50 квадратных метров", — сообщили журналистам в пресс-службе.В воскресенье украинские силы вновь нанесли удар по Сватово ракетой "Точка-У".
https://ria.ru/20220626/gorlovka-1798172159.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сватово, луганская народная республика
08:43 26.06.2022 (обновлено: 16:56 26.06.2022)
В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков
В ЛНР заявили, что после удара ВСУ "Точкой-У" по Сватово сгорело более 20 грузовиков