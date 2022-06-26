https://ria.ru/20220626/donbass-1798175774.html

В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков

В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков - РИА Новости, 26.06.2022

В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков

Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела украинскими военными в субботу, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:43

2022-06-26T08:43

2022-06-26T16:56

специальная военная операция на украине

в мире

сватово

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела украинскими военными в субботу, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.Ранее в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово."В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 квадратных метров и 23 единицы грузовой техники, повреждено складское помещение на площади 60 квадратных метров и ангар на площади 50 квадратных метров", — сообщили журналистам в пресс-службе.В воскресенье украинские силы вновь нанесли удар по Сватово ракетой "Точка-У".

https://ria.ru/20220626/gorlovka-1798172159.html

https://ria.ru/20220626/donbass-1798173431.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сватово, луганская народная республика