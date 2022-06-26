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В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donbass-1798175774.html
В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков
В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков - РИА Новости, 26.06.2022
В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков
Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела украинскими военными в субботу, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:43
2022-06-26T16:56
специальная военная операция на украине
в мире
сватово
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела украинскими военными в субботу, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.Ранее в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово."В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 квадратных метров и 23 единицы грузовой техники, повреждено складское помещение на площади 60 квадратных метров и ангар на площади 50 квадратных метров", — сообщили журналистам в пресс-службе.В воскресенье украинские силы вновь нанесли удар по Сватово ракетой "Точка-У".
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в мире, сватово, луганская народная республика
08:43 26.06.2022 (обновлено: 16:56 26.06.2022)
 
В Сватово в ЛНР после обстрела со стороны ВСУ сгорело более 20 грузовиков

В ЛНР заявили, что после удара ВСУ "Точкой-У" по Сватово сгорело более 20 грузовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки
Мужчина демонстрирует осколки - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Более 20 единиц грузовой техники сгорели во время пожара в Сватово после обстрела украинскими военными в субботу, сообщила пресс-служба МЧС Луганской Народной Республики.
Ранее в субботу представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили одну ракету из комплекса "Точка-У" по населенному пункту Сватово.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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"В результате артиллерийского обстрела пожаром уничтожено перекрытие ангара на площади 120 квадратных метров и 23 единицы грузовой техники, повреждено складское помещение на площади 60 квадратных метров и ангар на площади 50 квадратных метров", — сообщили журналистам в пресс-службе.
В воскресенье украинские силы вновь нанесли удар по Сватово ракетой "Точка-У".
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