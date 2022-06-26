https://ria.ru/20220626/donbass-1798173431.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 26.06.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"

Украинские войска рано утром выпустили по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике ракету "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T08:12

2022-06-26T08:12

2022-06-26T10:36

специальная военная операция на украине

в мире

стаханов

украина

дружковка

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска рано утром выпустили по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике ракету "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:00 с направления населенного пункта Дружковка по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)", — говорится в заявлении.Ранее такой же снаряд упал на территории райцентра Сватово. По данным представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, вчера по Стаханову, Брянке и Тепличному выпустили три ракеты. При обстрелах ранена женщина, повреждены более 40 жилых домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220626/gorlovka-1798172159.html

стаханов

украина

дружковка

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, стаханов, украина, дружковка, луганская народная республика