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Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 26.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220626/donbass-1798173431.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У" - РИА Новости, 26.06.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"
Украинские войска рано утром выпустили по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике ракету "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T08:12
2022-06-26T10:36
специальная военная операция на украине
в мире
стаханов
украина
дружковка
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска рано утром выпустили по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике ракету "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:00 с направления населенного пункта Дружковка по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)", — говорится в заявлении.Ранее такой же снаряд упал на территории райцентра Сватово. По данным представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, вчера по Стаханову, Брянке и Тепличному выпустили три ракеты. При обстрелах ранена женщина, повреждены более 40 жилых домов.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220626/gorlovka-1798172159.html
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в мире, стаханов, украина, дружковка, луганская народная республика
08:12 26.06.2022 (обновлено: 10:36 26.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР "Точкой-У"

В ЛНР заявили, что украинские войска обстреляли Стаханов "Точкой-У"

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкМашина противопожарной службы ЛНР в Стаханове
Машина противопожарной службы ЛНР в Стаханове - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Машина противопожарной службы ЛНР в Стаханове. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 26 июн — РИА Новости. Украинские войска рано утром выпустили по населенному пункту Стаханов в Луганской Народной Республике ракету "Точка-У", сообщило представительство ЛНР в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 06:00 с направления населенного пункта Дружковка по населенному пункту Стаханов с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У" (одна ракета)", — говорится в заявлении.
Ранее такой же снаряд упал на территории райцентра Сватово.
По данным представителя Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко, вчера по Стаханову, Брянке и Тепличному выпустили три ракеты. При обстрелах ранена женщина, повреждены более 40 жилых домов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 26.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСтахановУкраинаДружковкаЛуганская Народная Республика
 
 
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