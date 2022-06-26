https://ria.ru/20220626/charlz-1798275411.html
Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара
Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара - РИА Новости, 26.06.2022
Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара
Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:49
2022-06-26T21:49
2022-06-26T21:57
в мире
великобритания
чарльз, принц уэльский
катар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/34/1560893406_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d30467ac474c59a26b622d0eeb143907.jpg
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен Джасема Аль Тани, пожертвования были переданы ему в виде наличных, пишет газета Times.Как сообщает издание, наличные передавались при личных встречах принца и бывшего премьера между 2011 и 2015 годом. Чарльз получал пожертвования трижды, в одном случае деньги были упакованы в чемодан, в другой раз миллион евро положили в пакеты знаменитого универмага Fortnum&Mason. В 2015 году британский наследник вновь получил миллион евро в дорожной сумке.Газета пишет, что пожертвования забирали сотрудники частного банка Coutts, веками обслуживающего королевскую семью, затем средства поступали в Фонд принца (The Prince's Foundation)."Политика в отношении королевских подарков гласит, что членам королевской семьи разрешено принимать "чек" в качестве покровителя или от имени благотворительной организации. О наличных там ничего не сказано", - отмечает газета. Издание тем не менее уточняет, что "нет никаких предположений, что платежи были незаконными".В пресс-службе резиденции принца Кларенс-хаусе заявил изданию, что деньги "немедленно были переданы одной из благотворительных организаций принца, которая выполнила соответствующие обязательства и заверила нас, что все надлежащие процедуры были соблюдены".Газета полагает, что данный эпизод может вызвать сомнения относительно верности суждения принца и его непредвзятости при представлении Великобритании на мировой арене.
https://ria.ru/20220216/kompensatsiya-1773029090.html
великобритания
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156089/34/1560893406_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_6dbfa39c39aaa244f7fab7c2556a2d38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, чарльз, принц уэльский, катар
21:49 26.06.2022 (обновлено: 21:57 26.06.2022)
Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара
Times: принц Чарльз принял от экс-премьера Катара три миллиона евро наличными для фонда
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен Джасема Аль Тани, пожертвования были переданы ему в виде наличных, пишет
газета Times.
Как сообщает издание, наличные передавались при личных встречах принца и бывшего премьера между 2011 и 2015 годом. Чарльз
получал пожертвования трижды, в одном случае деньги были упакованы в чемодан, в другой раз миллион евро положили в пакеты знаменитого универмага Fortnum&Mason. В 2015 году британский наследник вновь получил миллион евро в дорожной сумке.
Газета пишет, что пожертвования забирали сотрудники частного банка Coutts, веками обслуживающего королевскую семью, затем средства поступали в Фонд принца (The Prince's Foundation).
"Политика в отношении королевских подарков гласит, что членам королевской семьи разрешено принимать "чек" в качестве покровителя или от имени благотворительной организации. О наличных там ничего не сказано", - отмечает газета. Издание тем не менее уточняет, что "нет никаких предположений, что платежи были незаконными".
В пресс-службе резиденции принца Кларенс-хаусе заявил изданию, что деньги "немедленно были переданы одной из благотворительных организаций принца, которая выполнила соответствующие обязательства и заверила нас, что все надлежащие процедуры были соблюдены".
Газета полагает, что данный эпизод может вызвать сомнения относительно верности суждения принца и его непредвзятости при представлении Великобритании
на мировой арене.