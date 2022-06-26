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Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара - РИА Новости, 26.06.2022
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Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара
Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара - РИА Новости, 26.06.2022
Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара
Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен... РИА Новости, 26.06.2022
2022-06-26T21:49
2022-06-26T21:57
в мире
великобритания
чарльз, принц уэльский
катар
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен Джасема Аль Тани, пожертвования были переданы ему в виде наличных, пишет газета Times.Как сообщает издание, наличные передавались при личных встречах принца и бывшего премьера между 2011 и 2015 годом. Чарльз получал пожертвования трижды, в одном случае деньги были упакованы в чемодан, в другой раз миллион евро положили в пакеты знаменитого универмага Fortnum&amp;Mason. В 2015 году британский наследник вновь получил миллион евро в дорожной сумке.Газета пишет, что пожертвования забирали сотрудники частного банка Coutts, веками обслуживающего королевскую семью, затем средства поступали в Фонд принца (The Prince's Foundation)."Политика в отношении королевских подарков гласит, что членам королевской семьи разрешено принимать "чек" в качестве покровителя или от имени благотворительной организации. О наличных там ничего не сказано", - отмечает газета. Издание тем не менее уточняет, что "нет никаких предположений, что платежи были незаконными".В пресс-службе резиденции принца Кларенс-хаусе заявил изданию, что деньги "немедленно были переданы одной из благотворительных организаций принца, которая выполнила соответствующие обязательства и заверила нас, что все надлежащие процедуры были соблюдены".Газета полагает, что данный эпизод может вызвать сомнения относительно верности суждения принца и его непредвзятости при представлении Великобритании на мировой арене.
https://ria.ru/20220216/kompensatsiya-1773029090.html
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в мире, великобритания, чарльз, принц уэльский, катар
21:49 26.06.2022 (обновлено: 21:57 26.06.2022)
 
Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара

Times: принц Чарльз принял от экс-премьера Катара три миллиона евро наличными для фонда

© Prakash SinghБританский принц Чарльз
Британский принц Чарльз
© Prakash Singh
Британский принц Чарльз. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен Джасема Аль Тани, пожертвования были переданы ему в виде наличных, пишет газета Times.
Как сообщает издание, наличные передавались при личных встречах принца и бывшего премьера между 2011 и 2015 годом. Чарльз получал пожертвования трижды, в одном случае деньги были упакованы в чемодан, в другой раз миллион евро положили в пакеты знаменитого универмага Fortnum&Mason. В 2015 году британский наследник вновь получил миллион евро в дорожной сумке.
Газета пишет, что пожертвования забирали сотрудники частного банка Coutts, веками обслуживающего королевскую семью, затем средства поступали в Фонд принца (The Prince's Foundation).
"Политика в отношении королевских подарков гласит, что членам королевской семьи разрешено принимать "чек" в качестве покровителя или от имени благотворительной организации. О наличных там ничего не сказано", - отмечает газета. Издание тем не менее уточняет, что "нет никаких предположений, что платежи были незаконными".
В пресс-службе резиденции принца Кларенс-хаусе заявил изданию, что деньги "немедленно были переданы одной из благотворительных организаций принца, которая выполнила соответствующие обязательства и заверила нас, что все надлежащие процедуры были соблюдены".
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В миреВеликобританияЧарльз, принц УэльскийКатар
 
 
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