https://ria.ru/20220626/charlz-1798275411.html

Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара

Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара - РИА Новости, 26.06.2022

Принца Чарльза раскритиковали за принятые наличными пожертвования из Катара

Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен... РИА Новости, 26.06.2022

2022-06-26T21:49

2022-06-26T21:49

2022-06-26T21:57

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великобритания

чарльз, принц уэльский

катар

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Наследник британского престола принц Чарльз в 2011-2015 годах получил для своего благотворительного фонда 3 миллиона евро от экс-премьера Катара Хамада бен Джасема Аль Тани, пожертвования были переданы ему в виде наличных, пишет газета Times.Как сообщает издание, наличные передавались при личных встречах принца и бывшего премьера между 2011 и 2015 годом. Чарльз получал пожертвования трижды, в одном случае деньги были упакованы в чемодан, в другой раз миллион евро положили в пакеты знаменитого универмага Fortnum&Mason. В 2015 году британский наследник вновь получил миллион евро в дорожной сумке.Газета пишет, что пожертвования забирали сотрудники частного банка Coutts, веками обслуживающего королевскую семью, затем средства поступали в Фонд принца (The Prince's Foundation)."Политика в отношении королевских подарков гласит, что членам королевской семьи разрешено принимать "чек" в качестве покровителя или от имени благотворительной организации. О наличных там ничего не сказано", - отмечает газета. Издание тем не менее уточняет, что "нет никаких предположений, что платежи были незаконными".В пресс-службе резиденции принца Кларенс-хаусе заявил изданию, что деньги "немедленно были переданы одной из благотворительных организаций принца, которая выполнила соответствующие обязательства и заверила нас, что все надлежащие процедуры были соблюдены".Газета полагает, что данный эпизод может вызвать сомнения относительно верности суждения принца и его непредвзятости при представлении Великобритании на мировой арене.

https://ria.ru/20220216/kompensatsiya-1773029090.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, великобритания, чарльз, принц уэльский, катар