https://ria.ru/20220626/alikhanov-1798269519.html

Калининградский губернатор сравнил Еврокомиссию с кошмаром Кафки

Калининградский губернатор сравнил Еврокомиссию с кошмаром Кафки - РИА Новости, 27.06.2022

Калининградский губернатор сравнил Еврокомиссию с кошмаром Кафки

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, рассуждая о блокаде Калининграда, заявил, что в Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки. РИА Новости, 27.06.2022

2022-06-26T20:38

2022-06-26T20:38

2022-06-27T00:24

франц кафка

мария захарова

маркус эдерер

калининград

литва

россия

евросоюз

еврокомиссия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, рассуждая о блокаде Калининграда, заявил, что в Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки.По его мнению, евробюрократия не уступает советской, а даже превосходит. "Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались. Слово "Калининград" появилось только в пятом пакете. С моей точки зрения, без упоминания в санкциях Калининграда они вообще могли бы упразднить вступление Литвы в ЕС", - написал Алиханов в Telegram-канале.Он напомнил, что калининградский транзит оплачивается российской стороной, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. "Еврокомиссия просто запуталась. Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали. В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь", - объяснил он.Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.

https://ria.ru/20220626/kaliningrad-1798269231.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

франц кафка, мария захарова, маркус эдерер, калининград, литва, россия, евросоюз, еврокомиссия, антон алиханов, санкции, санкции в отношении россии