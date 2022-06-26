20:38 26.06.2022 (обновлено: 00:24 27.06.2022)
Калининградский губернатор сравнил Еврокомиссию с кошмаром Кафки
Калининградский губернатор Алиханов: в ЕС бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки
Города России. Калининград. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, рассуждая о блокаде Калининграда, заявил, что в Еврокомиссии бюрократов больше, чем в кошмарах Кафки.
По его мнению, евробюрократия не уступает советской, а даже превосходит. "Номера пакетов санкций скоро пойдут на десятки. Они в них сами запутались. Слово "Калининград" появилось только в пятом пакете. С моей точки зрения, без упоминания в санкциях Калининграда они вообще могли бы упразднить вступление Литвы в ЕС", - написал Алиханов в Telegram-канале.
Он напомнил, что калининградский транзит оплачивается российской стороной, там нет военных грузов, нет ничего двойного назначения. "Еврокомиссия просто запуталась. Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали. В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократками точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь", - объяснил он.
Евросоюз прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ, ещё в начале апреля. Однако для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение. Недавно Литва объявила о запрете, который касается транзита грузов, попавших под санкции Евросоюза. Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала, что Литва, приняв такое решение, действует агрессивно и вышла за пределы недружественных линий. Посол ЕС в России Маркус Эдерер был вызван в МИД во вторник из-за ограничения транзита. Российская сторона в ходе беседы потребовала немедленно возобновить калининградский транзит, иначе последуют ответные меры. Литовские власти отрицают нарушение договора о транзите и утверждают, что только выполняли санкции ЕС.