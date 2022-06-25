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Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов - РИА Новости, 25.06.2022
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Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов - РИА Новости, 25.06.2022
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном расширение НАТО и вывоз зерна из черноморских портов. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T22:20
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мевлют чавушоглу
энтони блинкен
сша
нато
турция
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном расширение НАТО и вывоз зерна из черноморских портов."Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений, расширения НАТО и поставок зерна с Украины", - сообщили РИА Новости в турецком МИД.
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мевлют чавушоглу, энтони блинкен, сша, нато, турция
22:20 25.06.2022
 
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов

Чавушоглу обсудил с Блинкеном расширение НАТО и вывоз зерна из черноморских портов

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкОтгрузка зерна
Отгрузка зерна - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном расширение НАТО и вывоз зерна из черноморских портов.
"Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений, расширения НАТО и поставок зерна с Украины", - сообщили РИА Новости в турецком МИД.
Пшеница в Киевской области - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15 июня, 19:42
Чавушоглу оценил механизм ООН по "зерновой проблеме"
 
Мевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенСШАНАТОТурция
 
 
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