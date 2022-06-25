https://ria.ru/20220625/zerno-1798149944.html
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов - РИА Новости, 25.06.2022
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном расширение НАТО и вывоз зерна из черноморских портов. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T22:20
2022-06-25T22:20
2022-06-25T22:20
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
сша
нато
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_0:322:3069:2048_1920x0_80_0_0_60f7544707d5b3b6d665fa6b7c16e5ce.jpg
АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном расширение НАТО и вывоз зерна из черноморских портов."Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу провел сегодня телефонный разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. В ходе встречи были обсуждены вопросы двусторонних отношений, расширения НАТО и поставок зерна с Украины", - сообщили РИА Новости в турецком МИД.
https://ria.ru/20220615/chavushoglu-1795586704.html
сша
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600819556_338:0:3069:2048_1920x0_80_0_0_7495a116407b99e219aafe03eaaf92f7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мевлют чавушоглу, энтони блинкен, сша, нато, турция
Чавушоглу и Блинкен обсудили вывоз зерна из черноморских портов
Чавушоглу обсудил с Блинкеном расширение НАТО и вывоз зерна из черноморских портов