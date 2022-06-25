https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 25.06.2022
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна
Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:58
2022-06-25T18:58
2022-06-25T18:58
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_238982cc76c4b8b8b05f6c9c7f13204b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн", - сказал Путин.Президент России отметил, что и Белоруссия наращивает производство, сельское хозяйство в этой стране развивается очень уверенно, успешно.
https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798122719.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603592668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_53fdf2c46a5a502ef15aba9b437c1a04.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна
Путин: Россия готова поставить на мировые рынки свыше 50 миллионов тонн зерна в этом году