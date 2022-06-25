https://ria.ru/20220625/zerno-1798123321.html

Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна

Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 25.06.2022

Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна

Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T18:58

2022-06-25T18:58

2022-06-25T18:58

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн", - сказал Путин.Президент России отметил, что и Белоруссия наращивает производство, сельское хозяйство в этой стране развивается очень уверенно, успешно.

https://ria.ru/20220625/udobreniya-1798122719.html

россия

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире