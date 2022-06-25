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Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 25.06.2022
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Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 25.06.2022
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна
Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T18:58
2022-06-25T18:58
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко."В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн", - сказал Путин.Президент России отметил, что и Белоруссия наращивает производство, сельское хозяйство в этой стране развивается очень уверенно, успешно.
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экономика, россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, в мире
18:58 25.06.2022
 
Путин пообещал поставить на мировые рынки более 50 миллионов тонн зерна

Путин: Россия готова поставить на мировые рынки свыше 50 миллионов тонн зерна в этом году

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая зерновых в Новосибирской области
Уборка урожая зерновых в Новосибирской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Уборка урожая зерновых в Новосибирской области. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Россия готова в этом году поставить свыше 50 миллионов тонн зерна на мировые рынки, сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Белоруссии Александром Лукашенко.
"В прошлом году Россия поставила 40 с лишним миллионов тонн зерновых на мировые рынки. В этом сельхозгоду, до следующего лета, мы готовы поставить, наверно, будем свыше 50 миллионов тонн", - сказал Путин.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
18:50
Путин и Лукашенко обсудили поставки удобрений на мировые рынки
Президент России отметил, что и Белоруссия наращивает производство, сельское хозяйство в этой стране развивается очень уверенно, успешно.
 
ЭкономикаРоссияБелоруссияВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВ мире
 
 
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