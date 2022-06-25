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Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья - РИА Новости, 25.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220625/zaporozhe-1798146027.html
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья
Украинские боевики оборудовали казарму, на территории ДК автозавода в городе Запорожье, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:37
2022-06-25T21:37
специальная военная операция на украине
украина
запорожье
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали казарму, на территории ДК автозавода в городе Запорожье, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
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украина
запорожье
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украина, запорожье, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
21:37 25.06.2022
 
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья

Минобороны: украинские боевики оборудовали казарму на территории ДК автозавода в Запорожье

© AP Photo / Efrem LukatskyСпецназ ВСУ
Спецназ ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Спецназ ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали казарму, на территории ДК автозавода в городе Запорожье, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Запорожье в здании дворца культуры автозавода (Соборный проспект) боевики вооруженных формирований Украины оборудовали казарму, на территории предприятия разместили опорный пункт, склады с вооружением, тяжелую бронетехнику и РСЗО", - сказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаЗапорожьеВооруженные силы УкраиныДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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