https://ria.ru/20220625/zaporozhe-1798146027.html
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья - РИА Новости, 25.06.2022
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья
Украинские боевики оборудовали казарму, на территории ДК автозавода в городе Запорожье, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T21:37
2022-06-25T21:37
2022-06-25T21:37
специальная военная операция на украине
украина
запорожье
вооруженные силы украины
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Украинские боевики оборудовали казарму, на территории ДК автозавода в городе Запорожье, заявил в субботу начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В частности, в ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, а также Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск, в котором располагается крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР освобождена почти вся территория республики за исключением города Лисичанск.
https://ria.ru/20220625/plennyy-1798060723.html
украина
запорожье
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украина, запорожье, вооруженные силы украины, донбасс, донецкая народная республика
Украинские боевики оборудовали казарму в ДК автозавода Запорожья
Минобороны: украинские боевики оборудовали казарму на территории ДК автозавода в Запорожье