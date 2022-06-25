https://ria.ru/20220625/zakon-1798098279.html
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 25.06.2022
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:46
2022-06-25T15:46
2022-06-25T16:54
в мире
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798107198_0:65:3071:1792_1920x0_80_0_0_6ebe5578d01130527fea242ee6210aff.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.Подписание состоялось в Белом доме перед отлетом Байдена в Европу, где он примет участие в саммитах G7 и НАТО."Я здесь ради самого значимого закона, принятого... за последние 30 лет", - сказал президент.Байден пообещал отметить принятие закона более масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля, после возвращения из зарубежной поездки.Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.
https://ria.ru/20220624/aborty-1797948490.html
https://ria.ru/20220625/bol-1798034295.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/19/1798107198_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_2de20b0a5a4b818cb3eebdaa31b3ea7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, сша
15:46 25.06.2022 (обновлено: 16:54 25.06.2022)
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Президент США Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.
Подписание состоялось в Белом доме перед отлетом Байдена в Европу
, где он примет участие в саммитах G7
и НАТО
.
"Я здесь ради самого значимого закона, принятого... за последние 30 лет", - сказал президент.
Байден пообещал отметить принятие закона более масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля, после возвращения из зарубежной поездки.
Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.