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Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 25.06.2022
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Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 25.06.2022
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T15:46
2022-06-25T16:54
в мире
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.Подписание состоялось в Белом доме перед отлетом Байдена в Европу, где он примет участие в саммитах G7 и НАТО."Я здесь ради самого значимого закона, принятого... за последние 30 лет", - сказал президент.Байден пообещал отметить принятие закона более масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля, после возвращения из зарубежной поездки.Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.
https://ria.ru/20220624/aborty-1797948490.html
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в мире, джо байден, сша
15:46 25.06.2022 (обновлено: 16:54 25.06.2022)
 
Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Президент США Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПрезидент США Джо Байден подписывает закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Президент США Джо Байден подписывает закон об ужесточении контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Президент США Джо Байден подписывает закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.
Подписание состоялось в Белом доме перед отлетом Байдена в Европу, где он примет участие в саммитах G7 и НАТО.
"Я здесь ради самого значимого закона, принятого... за последние 30 лет", - сказал президент.
Байден пообещал отметить принятие закона более масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля, после возвращения из зарубежной поездки.
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Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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