https://ria.ru/20220625/zakon-1798098279.html

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия - РИА Новости, 25.06.2022

Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия

Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T15:46

2022-06-25T15:46

2022-06-25T16:54

в мире

джо байден

сша

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ВАШИНГТОН, 25 июн - РИА Новости. Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия, сформулированный и одобренный конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде.Подписание состоялось в Белом доме перед отлетом Байдена в Европу, где он примет участие в саммитах G7 и НАТО."Я здесь ради самого значимого закона, принятого... за последние 30 лет", - сказал президент.Байден пообещал отметить принятие закона более масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля, после возвращения из зарубежной поездки.Законопроект, в частности, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий - вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.

https://ria.ru/20220624/aborty-1797948490.html

https://ria.ru/20220625/bol-1798034295.html

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, джо байден, сша