Под Воронежем задержали мать, бросившую новорожденного сына в лесу
СК: под Воронежем задержали мать, бросившую новорожденного сына в лесу
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, у этой женщины уже есть семь детей, сообщило в субботу управление СК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что днем 22 июня 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. Ребенок был незамедлительно госпитализирован. как отмечало следствие, смерть не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли.
"Сотрудниками полиции в результате проведенных розыскных мероприятий во взаимодействии со следователями регионального СК установлена и задержана женщина, оставившая своего новорождённого в лесополосе. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района", - сообщает ГУМВД по Воронежской области.
По данным следствия, ребенка женщина родила вечером 21 июня у себя дома в селе Нижняя Ведуга.
"Вследствие нежелания воспитывать ребенка, осуществлять уход за ним, а также тяжелого материального положения, обусловленного наличием семи несовершеннолетних детей, женщина в ночь с 21 на 22 июня 2022 года вывезла новорожденного на безлюдный участок местности и оставила в лесополосе, при этом осознавая, что нахождение его на улице без медицинской помощи, ухода и теплой одежды может привести к наступлению смерти", - информирует управление СК РФ.
Как отмечает следствие, подозреваемая задержана, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.
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