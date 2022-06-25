https://ria.ru/20220625/zaderzhanie-1798110289.html

Под Воронежем задержали мать, бросившую новорожденного сына в лесу

Под Воронежем задержали мать, бросившую новорожденного сына в лесу - РИА Новости, 25.06.2022

Под Воронежем задержали мать, бросившую новорожденного сына в лесу

Правоохранители задержали мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, у этой женщины уже есть семь детей, сообщило в... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T17:18

2022-06-25T17:18

2022-06-25T17:18

происшествия

россия

семилукский район

воронежская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568166686_0:77:1500:921_1920x0_80_0_0_9264bd40c3eeef488cb7031b1018f5e7.jpg

ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Правоохранители задержали мать новорожденного мальчика, которого нашли живым в сумке в лесополосе под Воронежем, у этой женщины уже есть семь детей, сообщило в субботу управление СК РФ по региону.Ранее сообщалось, что днем 22 июня 62-летний житель Семилукского района услышал из леса неподалеку от автодороги село Латное – село Нижняя Ведуга плач ребенка. В сумке-переноске, накрытой пеленкой, мужчина обнаружил новорожденного мальчика без одежды. СК возбудил дело о покушении на убийство малолетнего. Ребенок был незамедлительно госпитализирован. как отмечало следствие, смерть не наступила только благодаря тому, что его своевременно нашли."Сотрудниками полиции в результате проведенных розыскных мероприятий во взаимодействии со следователями регионального СК установлена и задержана женщина, оставившая своего новорождённого в лесополосе. Ею оказалась 37-летняя жительница Семилукского района", - сообщает ГУМВД по Воронежской области.По данным следствия, ребенка женщина родила вечером 21 июня у себя дома в селе Нижняя Ведуга."Вследствие нежелания воспитывать ребенка, осуществлять уход за ним, а также тяжелого материального положения, обусловленного наличием семи несовершеннолетних детей, женщина в ночь с 21 на 22 июня 2022 года вывезла новорожденного на безлюдный участок местности и оставила в лесополосе, при этом осознавая, что нахождение его на улице без медицинской помощи, ухода и теплой одежды может привести к наступлению смерти", - информирует управление СК РФ.Как отмечает следствие, подозреваемая задержана, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20220602/rebenok-1792593067.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/proisshestviya-1577303693.html

россия

семилукский район

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, семилукский район, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)