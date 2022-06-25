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Министр просвещения пожелал удачи и энергии выпускникам школ - РИА Новости, 25.06.2022
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Министр просвещения пожелал удачи и энергии выпускникам школ
Министр просвещения пожелал удачи и энергии выпускникам школ - РИА Новости, 25.06.2022
Министр просвещения пожелал удачи и энергии выпускникам школ
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пожелал выпускникам российских школ удачи, энергии и сил на Всероссийском торжественном мероприятии. РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T10:49
2022-06-25T10:49
общество
сергей кравцов
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МОСКВА. 25 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пожелал выпускникам российских школ удачи, энергии и сил на Всероссийском торжественном мероприятии.Министерство просвещения проводит Всероссийский выпускной в субботу. Этот праздник стал завершающим этапом проекта "Выпуск-22. Марафон побед"."Дорогие выпускники, у вас особый праздничный день, вы прощаетесь со школой, готовитесь к новому насыщенному этапу вашей жизни. Совсем скоро вам предстоит определиться с профессией, вы можете стать учеными, врачами, педагогами - выбрать любой профессиональный путь, который вам по душе и добиться на нем высоких результатов", - сказал Кравцов на Всероссийском выпускном.Он отметил, что перед выпускниками открываются безграничные возможности."Конечно, самые тёплые слова в адрес педагогов, все это время они поддерживали вас, помогали советом и искренне радовались вашим успехам. Дорогие ребята, желаю вам удачи, сил и энергии. В добрый путь", - добавил министр.
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общество, сергей кравцов
10:49 25.06.2022
 
Министр просвещения пожелал удачи и энергии выпускникам школ

Министр просвещения Кравцов пожелал удачи и энергии выпускникам школ

© Фото : Минпросвещения РоссииМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Фото : Минпросвещения России
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Архивное фото
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МОСКВА. 25 июн - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пожелал выпускникам российских школ удачи, энергии и сил на Всероссийском торжественном мероприятии.
Министерство просвещения проводит Всероссийский выпускной в субботу. Этот праздник стал завершающим этапом проекта "Выпуск-22. Марафон побед".
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"Дорогие выпускники, у вас особый праздничный день, вы прощаетесь со школой, готовитесь к новому насыщенному этапу вашей жизни. Совсем скоро вам предстоит определиться с профессией, вы можете стать учеными, врачами, педагогами - выбрать любой профессиональный путь, который вам по душе и добиться на нем высоких результатов", - сказал Кравцов на Всероссийском выпускном.
Он отметил, что перед выпускниками открываются безграничные возможности.
"Конечно, самые тёплые слова в адрес педагогов, все это время они поддерживали вас, помогали советом и искренне радовались вашим успехам. Дорогие ребята, желаю вам удачи, сил и энергии. В добрый путь", - добавил министр.
Выпускники российских школ - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
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ОбществоСергей Кравцов
 
 
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