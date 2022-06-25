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Названы сигналы, которые выдают вранье - РИА Новости, 25.06.2022
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Названы сигналы, которые выдают вранье
Названы сигналы, которые выдают вранье - РИА Новости, 25.06.2022
Названы сигналы, которые выдают вранье
Какие особенности поведения человека могут говорить о том, что он вам врет, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия... РИА Новости, 25.06.2022
2022-06-25T02:10
2022-06-25T02:10
общество
анастасия лысакова
обман
ложь
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Какие особенности поведения человека могут говорить о том, что он вам врет, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.Профессиональные лжецы, в частности, мошенники, умеют вводить слушателей в заблуждение, никак себя не выдавая, отметила Лысакова. Однако в поведении среднестатистического человека, пытающегося обмануть собеседника, как правило, появляются характерные нюансы, считает она. По словам психолога, иногда это бывают нетипичные движения левой руки или направленный влево взгляд.Другим признаком вранья может быть избыточная жестикуляция или, наоборот, заторможенность, продолжила она. А иногда лжеца выдают не соответствующие ситуации эмоциональные реакции."Один из важных, сочных сигналов – когда врунишка рассказывает историю, у которой должна быть определенная эмоциональная окраска, но его чувства не соответствуют сюжету либо проявляются с запозданием. Например, должно быть удивление или испуг, а человек улыбается, или нужные эмоции приходят позже фразы, которая свидетельствует об испуге и удивлении", – объяснила Лысакова.Однако неадекватные жесты или проявления чувств могут свидетельствовать не только о лжи, но и о волнении, стрессе, предупредила психолог."Мимические, голосовые сигналы, которые в одной ситуации могут свидетельствовать о лжи, в другой ситуации будут говорить, например, о сильном стрессе. Поэтому важно точно знать, в каком психофизиологическом состоянии находится человек", – заключила Анастасия Лысакова в интервью радио Sputnik.
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общество, анастасия лысакова, обман, ложь
02:10 25.06.2022
 
Названы сигналы, которые выдают вранье

Психолог Лысакова назвала признаком лжи неадекватные жесты в левой части тела собеседника

© Depositphotos / Wavebreak Media LTDМужчины беседуют
Мужчины беседуют - РИА Новости, 1920, 25.06.2022
© Depositphotos / Wavebreak Media LTD
Мужчины беседуют. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Какие особенности поведения человека могут говорить о том, что он вам врет, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.
Профессиональные лжецы, в частности, мошенники, умеют вводить слушателей в заблуждение, никак себя не выдавая, отметила Лысакова. Однако в поведении среднестатистического человека, пытающегося обмануть собеседника, как правило, появляются характерные нюансы, считает она. По словам психолога, иногда это бывают нетипичные движения левой руки или направленный влево взгляд.
"Вся левая сторона тела, особенно у правшей, свидетельствует о каких-то неадекватных реакциях. Если человек врет, у него бывают неадекватные жесты именно в левой части тела. Кроме того, он может смотреть влево или наверх", – уточнила Лысакова.
Другим признаком вранья может быть избыточная жестикуляция или, наоборот, заторможенность, продолжила она. А иногда лжеца выдают не соответствующие ситуации эмоциональные реакции.
"Один из важных, сочных сигналов – когда врунишка рассказывает историю, у которой должна быть определенная эмоциональная окраска, но его чувства не соответствуют сюжету либо проявляются с запозданием. Например, должно быть удивление или испуг, а человек улыбается, или нужные эмоции приходят позже фразы, которая свидетельствует об испуге и удивлении", – объяснила Лысакова.
Однако неадекватные жесты или проявления чувств могут свидетельствовать не только о лжи, но и о волнении, стрессе, предупредила психолог.
"Мимические, голосовые сигналы, которые в одной ситуации могут свидетельствовать о лжи, в другой ситуации будут говорить, например, о сильном стрессе. Поэтому важно точно знать, в каком психофизиологическом состоянии находится человек", – заключила Анастасия Лысакова в интервью радио Sputnik.
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ОбществоАнастасия ЛысаковаОбманложь
 
 
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