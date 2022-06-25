https://ria.ru/20220625/vrane-1798025677.html

Названы сигналы, которые выдают вранье

Названы сигналы, которые выдают вранье - РИА Новости, 25.06.2022

Названы сигналы, которые выдают вранье

Какие особенности поведения человека могут говорить о том, что он вам врет, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия... РИА Новости, 25.06.2022

2022-06-25T02:10

2022-06-25T02:10

2022-06-25T02:10

общество

анастасия лысакова

обман

ложь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/10/1745888051_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5334a62880ddfd76df7b5b2b22461e3f.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Какие особенности поведения человека могут говорить о том, что он вам врет, рассказала в интервью радио Sputnik кандидат психологических наук Анастасия Лысакова.Профессиональные лжецы, в частности, мошенники, умеют вводить слушателей в заблуждение, никак себя не выдавая, отметила Лысакова. Однако в поведении среднестатистического человека, пытающегося обмануть собеседника, как правило, появляются характерные нюансы, считает она. По словам психолога, иногда это бывают нетипичные движения левой руки или направленный влево взгляд.Другим признаком вранья может быть избыточная жестикуляция или, наоборот, заторможенность, продолжила она. А иногда лжеца выдают не соответствующие ситуации эмоциональные реакции."Один из важных, сочных сигналов – когда врунишка рассказывает историю, у которой должна быть определенная эмоциональная окраска, но его чувства не соответствуют сюжету либо проявляются с запозданием. Например, должно быть удивление или испуг, а человек улыбается, или нужные эмоции приходят позже фразы, которая свидетельствует об испуге и удивлении", – объяснила Лысакова.Однако неадекватные жесты или проявления чувств могут свидетельствовать не только о лжи, но и о волнении, стрессе, предупредила психолог."Мимические, голосовые сигналы, которые в одной ситуации могут свидетельствовать о лжи, в другой ситуации будут говорить, например, о сильном стрессе. Поэтому важно точно знать, в каком психофизиологическом состоянии находится человек", – заключила Анастасия Лысакова в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210117/znakomstva-1593363895.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, анастасия лысакова, обман, ложь